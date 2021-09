ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി ഡോളർ ഇനാം; യുഎസിനെതിരെ താലിബാൻ

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഇടക്കാല സർക്കാരിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ യുഎൻ, യുഎസ് ഭീകരപട്ടികയിൽ‌ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന പെന്റഗണിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ താലിബാൻ. പെന്റഗണിന്റേത് ദോഹ ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് താലിബാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനിയെ പിടിക്കാൻ യുഎസ് സർക്കാർ ഒരു കോടി ഡോളറാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ജലാലുദ്ദീൻ ഹഖാനിയുടെ മകനാണ് സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനി. അഫ്ഗാനിൽ യുഎസിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനാണ്. ഹഖാനി കുടുംബത്തിലെ മറ്റു രണ്ട് അംഗങ്ങൾ കൂടി ഇടക്കാല സർക്കാരിലുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭീകരസംഘടനയാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക്. മന്ത്രിസഭയിലെ അവരുടെ നിർണായക പങ്കാളിത്തം പാക്ക് ഇടപെടലിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവു കൂടിയാണ്.

താലിബാൻ–ഹഖാനി കൂട്ടുകെട്ട് സംബന്ധിച്ചു നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ, ഹഖാനി സാഹിബിന്റെ കുടുംബം താലിബാന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണെന്നും അവർക്കു പ്രത്യേക പേരോ സംഘടനാ സംവിധാനമോ ഇല്ലെന്നുമാണു താലിബാന്റെ ഭാഷ്യം. മാത്രമല്ല, ദോഹ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരിലെ എല്ലാവരേയും യുഎസും യുഎന്നും ഭീകരപട്ടികയിൽനിന്നു നീക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നിലപാടുകൾ യുഎസിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്നും താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി.

താലിബാൻ ഇടക്കാല സർക്കാരിലെ 14 അംഗങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ ഭീകരപട്ടികയിൽ ഉള്ളവരാണ്. ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി മുല്ല മുഹമ്മദ് ഹസൻ അഖുന്ദ്, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മുല്ല ബറാദർ, മൗലവി അബ്ദുൽ സലാം ഹനഫി എന്നിവർ അടക്കമാണിത്. പ്രതിരോധമന്ത്രി മുല്ല യാക്കൂബ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുല്ല അമീർ ഖാൻ മുത്തഖി എന്നിവരെല്ലാം രക്ഷാസമിതി 1988ൽ കൊണ്ടുവന്ന പട്ടികയിലുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുമാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ പറഞ്ഞത്.

English Summary: 'Family of Haqqani Sahib part of Islamic Emirate': Taliban oppose US blacklist