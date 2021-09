പൊരുതാൻ ഉറച്ച് ഹരിത; 'പ്രതികരിച്ചത് ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റപ്പോൾ'

കോഴിക്കോട്∙ അധ്വാനിക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട ശരീരം മാത്രമായി തുടരാനാകില്ലെന്നു ഹരിത സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ മുഫീദ തെസ്നി. പുരുഷന്‍ മുതലാളി, സ്ത്രീ തൊഴിലാളി എന്ന രീതി തുടരാനാകില്ലെന്ന് മുഫീദ തെസ്നി പറഞ്ഞു. ഹരിതയെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി കേരള സമൂഹം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ മുഫീദ തെസ്നി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികരിച്ചത് ആത്മാഭിമാനത്തിനു പോറലേറ്റപ്പോഴാണ്. വനിതാ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചതു ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമെന്നും തെസ്നി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ ഇന്നലെ മുസ്‌ലീം ലീഗ് നേതൃത്വം പിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ, ഹരിതയ്ക്ക് എതിരായ നടപടിയിൽ എംഎസ്എഫിലും അമർഷം പുകയുകയാണ്.



ഇന്നലെയാണ് എംഎസ്എഫ് വനിതാ വിഭാഗമായ ഹരിതയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുസ്‌ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. മലപ്പുറത്തു ചേർന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരുന്നു നടപടി. പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary : Haritha will fight against misogynist decision made by Muslim league