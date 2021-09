പണക്കിഴി വിവാദം: അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് ഇടതു കൗൺസിലർമാർ

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ പണക്കിഴി വിവാദത്തിൽ അധ്യക്ഷ അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകാനൊരുങ്ങി ഇടതു കൗൺസിലർമാർ. വെള്ളിയാഴ്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നഗരസഭയിൽ ഇപ്പോൾ അജിത തങ്കപ്പൻ ഭരിക്കുന്നത് നാല് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയിലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരികയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രർ ആർക്കൊപ്പമെന്നതു ഭരണകാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും.



വിവാദത്തിൽ, അജിതയോടു വിജയോജിപ്പുള്ള കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരിൽ ചിലർ അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതു പാളയം. ആകെയുള്ള 43ൽ 21 യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരും 17 എൽഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരുമാണ് ഉള്ളത്. അഞ്ചു പേർ വിമതരായി വിജയിച്ചവരാണ്. ഇവരിൽ നാലു പേർ ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പവും ഒരാൾ എൽഡിഎഫിനൊപ്പവുമാണ്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഒരു കൗൺസിലറുടെ പിന്തുണ അജിത തങ്കപ്പന് ലഭിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് ഇടതു പാളയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നാലു പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ എൽഡിഎഫിന് അവിശ്വാസപ്രമേയം വിജയിക്കാം.

വെള്ളിയാഴ്ച നോട്ടിസ് നൽകിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകും. വിപ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതു ലംഘിച്ച് എതിർ ചേരിക്ക് ആരെങ്കിലും വോട്ടുചെയ്യുമെന്നു കരുതാനാകില്ല. ഓണസമ്മാനമായി 10,000 രൂപ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം കോടതിയിലേക്കു നീണ്ടതോടെ സമരം തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അവസാന ആയുധം എന്ന നിലയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകാനുള്ള ഇടതു തീരുമാനം.

