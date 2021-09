നിപ്പ: 15 പേര്‍ കൂടി നെഗറ്റീവ്; ചാത്തമംഗലം നിവാസികൾ ആശ്വാസത്തില്‍

കോഴിക്കോട്∙ നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച 12 വയസ്സുകാരന്റെ സമ്പർക്കപട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 15 പേരുടെ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത്. നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ച 12കാരനുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നവരുടെയടക്കം 61 പേരുടെ ഫലമാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നത്.

സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ കൂടുതൽ സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 64 പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. വൈറസിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായെടുത്ത സാംപിളുകൾ വ്യാഴാഴ്ച ഭോപ്പാലിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

ചത്ത വവ്വാലുകൾ, വവ്വാലുകളുടെ വിസർജ്യം, ആടുകളുടെ സ്രവം, വവ്വാലുകൾ കടിച്ച റമ്പൂട്ടാൻ, പഴുത്ത അടയ്ക്ക എന്നിവയാണ് സാംപിളുകൾ. നിപ്പ യുടെ സാംപിളുകൾ ആയിരുന്നതിനാൽ കുറിയർ, കാർഗോ കമ്പനികൾ പാർസലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം തയാറാകാതിരുന്നതിനാലാണ് സാംപിൾ അയയ്ക്കാൻ വൈകിയത് എന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന മൃഗ രോഗനിർണയ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചാത്തമംഗലത്തു സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: 15 more persons tested negetive for nipah at Kozhikode