ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മർദിച്ചാൽ കർശന നടപടി വേണം: സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ജോലിയിലിരിക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു സർക്കാരിനോടു ഹൈക്കോടതി. ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകര്‍ക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണു ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം.



ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ എഫ്ഐആർ പോലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആശുപത്രി ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മർദിച്ചതായി കാണിച്ച് 228 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 25 എണ്ണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇതു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണെന്നും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഡിജിപി ഇടപെടണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ലാഘവത്തോടെയാണോ കാണുന്നതെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചാലുടൻ നടപടി എടുക്കണം. കാലതാമസം പാടില്ല. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഡിജിപി ഉറപ്പു വരുത്തണം. പൊലീസ് ഇടപെടൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Take strict action against those attacking health workers: High Court