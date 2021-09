ശ്രീനഗര്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ താലിബാന്‍, സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന യഥാര്‍ഥ ശരീയത്ത് നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ചു ഭരണം നടത്തണമെന്ന് കശ്മീരിലെ പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി. 'താലിബാന്‍ അധികാരത്തിലെത്തി എന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. ആദ്യതവണത്തെ താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന് മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയാണുള്ളത്.

ഇത്തവണ അവര്‍ക്ക് അഫ്ഗാന്‍ ഭരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഖുറാനില്‍ പറയുന്നതു പോലെ, സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന യഥാര്‍ഥമായ ശരീയത്ത് നിയമം പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്.' - മെഹബൂബ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം അഫ്ഗാനിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദുഷ്‌കരമാകുമെന്നും മെഹബൂബ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary: "Taliban Will Have To Follow True Sharia Law", Says Mehbooba Mufti