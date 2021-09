ഭാവിയിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പുകൾ നിർമിക്കും: ഉറപ്പുമായി നിതിൻ ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാവിയിൽ ദേശീയപാതയിലെ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പുകൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിൽ ദേശീയപാതയിൽ നിർമിച്ച വിമാനങ്ങൾക്കായുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ബാർമറിലെ ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് നിർമിക്കാൻ ഒന്നര വർഷമെടുത്തുവെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഒന്നര വർഷത്തിനുപകരം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പുകൾ നിർമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു’– ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും നിതിൻ ഗഡ്കരിയും ചേർന്നാണ് 19 മാസം കൊണ്ടുനിർമിച്ച ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. രണ്ടു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ബിപിൻ റാവത്തിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യോമസേന ഹെർക്കുലീസ് സി -130 ജെ വിമാനം ദേശീയപാത 925 ലെ സത്ത-ഗന്ധവിൽ മോക്ഡ്രില്ലിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. ഒരു സൈനിക ഗതാഗത വിമാനവും സേനയുടെ മി-17 വി 5 ഹെലികോപ്റ്ററും സ്ട്രിപ്പിൽനിന്ന് പറന്നുയരുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനെ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരുത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു. അടിയന്തര ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് യുദ്ധസമയത്ത് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിദുരന്ത സമയത്തും സഹായകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും 19 മാസത്തിനുള്ളിൽ ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് വ്യോമസേനയെയും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

