എസ്ഐ മുതൽ ഡിഐജി വരെയുള്ളവരെ ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി; യുവതിക്കെതിരെ കേസ്

കൊല്ലം ∙ പൊലീസുകാരെ ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കിയ യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അഞ്ചല്‍ സ്വദേശിനിക്കെതിരെയാണ് പാങ്ങോട് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കൊല്ലം റൂറല്‍ പൊലീസിലെ എസ്ഐ ആണ് പരാതിക്കാരന്‍. ഫോണിലൂടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി.

എസ്ഐ, സിഐ മുതൽ ഡിഐജി റാങ്കുവരെയുള്ള പൊലീസുകാർ ഇതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. യുവതി ഫോണിലൂടെ ഇവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും പലവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നുമാണ് പരാതി. രണ്ടു വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പാങ്ങോട് സ്റ്റേഷനിലാണ് എസ്ഐ പരാതി നൽകിയത്.

English Summary : Case against lady in trapping police through honey trap