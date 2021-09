ഡി.രാജയ്ക്ക് സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ വിമർശനം; ആനിക്കെതിരെ വനിതാ നേതാക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള പൊലീസിനെതിരായുള്ള സിപിഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആനി രാജയുടെ പരാമർശത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരണം നടത്തിയതിനു ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജയ്ക്കു പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലിൽ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം.



ആനിയുടെ പരാമർശം തെറ്റാണെന്നു ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി കണ്ടെത്തിയിട്ടും അതു പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ല, ആനിയെ ന്യായീകരിച്ചു എന്നീ വിമർശനങ്ങളാണ് രാജയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നത്. ‌പൊലീസിനെതിരായ വിമർശനം ഗൗരവകരമാണെന്നും സംസ്ഥാന ഘടകവുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നും ആനിക്കെതിരെ വനിതാ നേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു.

English Summary: CPI against D Raja and Annie Raja over police remark