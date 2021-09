കയ്യിൽ വാക്സീൻ വച്ചിട്ടെന്തിന് ഡോസും തേടി നടപ്പൂ..? നയത്തിൽ പാളി കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാം ഡോസിനുവേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്നത് 8 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ. സർക്കാരിന്റെ വാക്സീൻ നയത്തിലെ പാളിച്ചയാണു മോശം സാഹചര്യത്തിനു കാരണമായതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവർ 84 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കണം. കോവിഡ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു 98 മുതൽ 112 ദിവസം വരെ ആയിട്ടും 3.72 ലക്ഷം പേർക്കു രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 112 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ ലഭിക്കാത്ത 4.97 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. വാക്സീൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാണെന്നു സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ കണക്കുകൾ അതു തെറ്റാണെന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്.

ഒരു വശത്ത് വാക്സീനുവേണ്ടി ജനം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വാക്സീൻ ചെലവാകാതെ കിടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴിയും സൗജന്യമായാണ് വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ സർവീസ് ചാർജായ 150 രൂപ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. കേരളത്തിലാകട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ 780 രൂപ നൽകണം.

∙ വാക്സീൻ വിതരണം പാളിയതെങ്ങനെ?

സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴി ഡിസംബറിനകം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇതിനുവേണ്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കു വേണ്ടി വാക്സീൻ വാങ്ങി നൽകിയ നയമാണു തിരിച്ചടിയായത്.

സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങണമെന്ന കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരായി ആദ്യം പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നവരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വാക്സീൻ നൽകുമെന്നു വാദ്ഗാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം വാക്സീൻ ചാലഞ്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനത്തെത്തുടർന്നു പഞ്ചായത്തുകൾ മുതൽ വ്യക്തികൾവരെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണു നൽകിയത്. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രം സമാഹരിച്ചത് 226 കോടി രൂപ.

വാക്സീൻ ചാലഞ്ചിലേക്കു ലഭിക്കുന്ന തുക പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കിട്ടിയ തുകയെല്ലാം നേരത്തേ ആരംഭിച്ച കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ ലയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നു കേന്ദ്രത്തിനു വാക്സീൻ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ വാക്സീൻ ചാലഞ്ചിലൂടെ ലഭിച്ച തുക എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം നൽകിയില്ല.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണു സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ രംഗത്തുവരുന്നത്. കമ്പനികളിൽ നിന്നു നേരിട്ടു വാക്സീൻ വാങ്ങാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ കുറഞ്ഞതു 3000 ഡോസ് എങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു കോവിഷീൽഡ് ഉൽപാദകരായ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിബന്ധന. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ 18.90 ലക്ഷം കൊടുത്തു വാക്സീൻ വാങ്ങാൻ തയാറായില്ല. ഇത്രയും ഡോസ് ഒരുമിച്ചു വാങ്ങിയാൽ ചെലവാകുമോയെന്ന സംശയമായിരുന്നു പ്രധാനം.

തുടർന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ. വാക്സീൻ ചാലഞ്ചിൽ ലഭിച്ചതിൽ 126 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 20 ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന നിരക്കായ 630 രൂപയ്ക്കു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കു നൽകും. അവർ ആ തുക സർക്കാരിനു നൽകണം. കൂടാതെ 150 രൂപ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കി അവർക്കു വിതരണം ചെയ്യാമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇങ്ങനെ എത്തിയ വാക്സീനാണ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.

സർക്കാർ മേഖലയിൽ വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ 780 രൂപ നൽകി വാക്സീൻ നൽകാൻ ആളുകൾ തയാറാകുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും വാക്സിനേഷന്റെ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് സർക്കാർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്നും യഥാർഥ സ്ഥിതി അതല്ലെന്നാണു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 7നു ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ 12,87,278 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിൽ 1,56,578 ഡോസ് മാത്രമാണു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴി നൽകിയത്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു പണം നൽകി വാക്‌സീൻ എടുക്കാൻ ജനം വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തെ കണക്കു അനുസരിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ എറണാകുളത്താണു കൂടുതൽ വാക്സീൻ ചെലവാകുന്നത്.

ഒൻപതു ജില്ലകളിൽ 1000ൽ താഴെയാണു ചെലവാകുന്നത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കു പോകുന്നുള്ളൂ. വയനാട്–60 ഡോസ്, കാസർകോട്–144 ഡോസ്, പാലക്കാട്– 599ഡോസ്, മലപ്പുറം–768 ഡോസ്. സംസ്ഥാനത്തു നിലവിൽ 1205 വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 307 എണ്ണം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ്.

∙ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ പണം കൊടുത്ത് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണോ?

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാക്സീൻ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കു വിൽക്കാമെന്ന ആശയവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ. ഒക്ടോബർ 4ന് അവസാന വർഷ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോളജിൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. അതിനു മുൻപ് ഈ വിഭാഗത്തോട് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ പണം കൊടുത്ത് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്ന ആശയം ഉയർന്നുവന്നത്. ഒപ്പം രണ്ടാം ഡോസ് വേണ്ടവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടാനാണ് ആലോചന. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോ.വി.മീനാക്ഷിയോടാണു സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്.

ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുടെ യോഗത്തിൽ അവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. കോളജ് വിദ്യാർഥികളെയും രണ്ടാം ഡോസ് വേണ്ട മറ്റുള്ളവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കു വിടുക. ഡിഎംഒമാർ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കോളജ് വിദ്യാർഥികളോടു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശിച്ചാൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പിരിവുമായി ഇറങ്ങും. ഇതു കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കുതന്നെ നാണക്കേടായി മാറും.

കുട്ടികൾക്കു പ്രത്യേകിച്ചു വരുമാനമില്ല. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയി വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? രണ്ടാം ഡോസ് വേണ്ടവരിലും ഒട്ടേറെ നിർധനരുണ്ട്. ഡിഎംഒമാരുടെ എതിർപ്പ് മീനാക്ഷി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ എൻ.ഖോബ്രഗഡയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഡിഎംഒമാർക്കു നൽകിയ നിർദേശം ഇങ്ങനെ: ‘കോളജ് വിദ്യാർഥികളെയും രണ്ടാം ഡോസ് വേണ്ട മറ്റുള്ളവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.’

∙ സർക്കാർ മേഖലയിലെ വാക്സീൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാണോ?

ജനുവരി 16നാണു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വാക്സീൻ നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം 8 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വിഭാഗത്തിലെ 5,55,503 പേരിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്തു. രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത് 85% പേർ. കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളിൽ 87% പേർക്കു രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിച്ചു. 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 1,18,79,198 പേരിൽ 93 ശതമാനത്തിന് ഒന്നാം ഡോസും 49 ശതമാനത്തിനു രണ്ടാം ഡോസും നൽകി.

18നും 44നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള 90,52,175 പേരിൽ 57 ശതമാനത്തിനാണ് ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം ഡോസ് 29% പേർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആകെ വാക്സിനേഷന്റെ കണക്കു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ഡോസ് 77 ശതമാനത്തിനും രണ്ടാം ഡോസ് 29 ശതമാനത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വാക്സീൻ പരമാവധി പേർക്ക് ആദ്യ നൽകുകയാണു സർക്കാർ നയം. ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ മരണനിരക്കു കുറയുമെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിനു കാരണമായത്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചാൽ രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുതിക്കും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു സർവീസ് ചാർജ് മാത്രം ഈടാക്കി ഈടാക്കി വാക്സീൻ നൽകുന്ന രീതിയെങ്കിലും സർക്കാർ അവലംബിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായം. എന്നാൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു അണുവിട മാറില്ലെന്ന പതിവു വാശിയിലാണു സർക്കാർ.

