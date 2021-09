വാഷിങ്ടന്‍ ∙ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ‘മത്സരം’ ഒരിക്കലും ‘സംഘര്‍ഷം’ ആയി മാറരുതെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍ പിങ്ങിനോട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. ഏഴു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ബൈഡന്‍, ഷിയുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ച ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.



ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നിലവിലുള്ള സൗഹാര്‍ദപരമായ മത്സരം തുടരുമ്പോഴും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് വഴുതിവീഴാന്‍ ഇടയാകരുതെന്നു ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി വൈറ്റ്ഹൗസ് അറിയിച്ചു. സംഭാഷണം സൗഹാര്‍ദപരമായിരുന്നുവെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പൊതുവായി ആശങ്കയുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ക്രിയാത്മകമായ ചര്‍ച്ച നടന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ബൈഡന്‍ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്ത് യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വഷളായി. ലോകത്തെ ഒന്നും രണ്ടും സാമ്പത്തിക ശക്തികള്‍ തമ്മില്‍ അതിരൂക്ഷമായ വ്യാപാരയുദ്ധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ‘അമേരിക്ക ആദ്യം’ എന്ന ട്രംപിന്റെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സഹകരണമാണ് ബൈഡന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ അലാസ്‌കയില്‍ വച്ച് യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിൻകനും ചൈനീസ് അധികൃതരും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ച അലസിപ്പിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൗരവമുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ ചൈനയ്ക്കു താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ഷിയെ നേരിട്ടു വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ ബൈഡന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. വാണിജ്യയുദ്ധത്തിനു പുറമേ തായ്‌വാനിലെയും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെയും ചൈനയുടെ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ചും അമേരിക്കയ്ക്കു കടുത്ത അതൃപ്തിയാണുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ ചൈന സഹകരിക്കാത്തതിലും യുഎസിനു നീരസമുണ്ട്.

English Summary: Biden's Message To China In First Call With Xi In 7 Months