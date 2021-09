തിരുവനന്തപുരം∙ 64 ലീറ്റർ സ്‌പിരിറ്റ് കൈവശംവച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഒരു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും. മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊതുജനം ലൈനിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രീകണ്ടേശ്വരം ബാബുവിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം അഡി. അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.



2009 ജൂൺ 17നാണ് സംഭവം. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പൊതുജനം ലൈനിലുള്ള വീടിനോട് ചേർന്ന് കാറിൽ രണ്ടു കുപ്പികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്‌പിരിറ്റാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. അന്നു തന്നെ പ്രതിയെയും എക്സൈസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. പ്രതിയെകുറിച്ച് പല തവണ എക്സൈസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്‌പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അനധികൃതമായി മദ്യം നിർമിക്കുകയും വിൽപന നടത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്.

ജില്ലയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതി സ്‌പിരിറ്റ് വിൽപന നടത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് സംഘമാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി 2010 സെപ്റ്റംബർ 30ന് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. 7 സാക്ഷികളെയും, 12 രേഖകളും വിചാരണ സമയത്ത് പരിഗണിച്ചു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എസ്.എസ്.പ്രേംകുമാർ ഹാജരായി.

English Summary: Man gets one year in jail and fine in spirit possession case