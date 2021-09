സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് നവാസ്; നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ്

കോഴിക്കോട്∙ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ വിശദമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.നവാസ്. പദവിയില്‍നിന്നു നീക്കുന്നതടക്കം പാര്‍ട്ടി എടുക്കുന്ന എന്തുതീരുമാനവും അംഗീകരിക്കും. സംഘടനയ്ക്കകത്തുനിന്നോ പുറത്തുനിന്നോ ഇടപെടലുണ്ടായോ എന്ന് പാര്‍ട്ടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹരിതയുടെ പരാതിയിൽ അ‌റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചശേഷം പി.കെ നവാസ് പ്രതികരിച്ചു.

എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് പി.കെ.ഫിറോസ് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകും. രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയല്ലാത്ത പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന വിഷയം മാത്രമേ കേസിലുള്ളൂവെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.

പി.കെ.നവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരട്ടനീതിയെന്ന് എം.കെ.മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യം എംഎസ്എഫ് പ്രസിഡന്റല്ല, മുസ്‍ലിം ലീഗാണ്. കേസില്‍ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമെന്നും മുനീര്‍ പറഞ്ഞു.

