പണക്കിഴി: തൃക്കാക്കരയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി എൽഡിഎഫ്

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാധ്യക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നല്‍കി. ഓണത്തിന് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് പണക്കിഴി കൊടുത്തുവെന്ന വിവാദത്തില്‍ അധ്യക്ഷ അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഈ നീക്കം. അധ്യക്ഷ രാജിവയ്ക്കും വരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് എല്‍ഡിഎഫിന്റെ തീരുമാനം.

അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ തൃക്കാക്കരയിലെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ് നീക്കങ്ങള്‍. 17 എല്‍ഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരും ഒരു സ്വതന്ത്രനും ഒപ്പുവച്ച അവിശ്വാസപ്രമേയ നോട്ടിസ് റീജണല്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് കൈമാറി. പണക്കിഴി വിവാദത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും ഇതു മുതലാക്കി അവിശ്വാസപ്രമേയം പാസാക്കിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം.

അവിശ്വാസം പാസാക്കാന്‍ ആരുടെ പിന്തുണയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിപിഎം തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ.ടി.എല്‍ദോ പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കാത്ത മുഴുവന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരും അവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരുമുന്നണികള്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത തൃക്കാക്കര നഗരസഭയില്‍ നാല് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടിയത്.

പണക്കിഴി വിവാദത്തില്‍ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ഏതാനും യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെ അവിശ്വാസം പാസാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ്. എന്നാല്‍ അവിശ്വാസപ്രമേയം ഭീഷണിയാകില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതി. പണക്കിഴി വിവാദത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായഭിന്നത പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കാന്‍ ഡിസിസിയും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: No Confidence Motion Against UDF in Thrikkakkara Muncipality