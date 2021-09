ത്രിപുരയില്‍ റോഡ് ഷോയുമായി അഭിഷേക് ബാനർജി; ലക്ഷ്യം 2023ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി ബുധനാഴ്ച ത്രിപുരയിലെ അഗർത്തലയിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും. 2023ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ത്രിപുരയില്‍ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ റോഡ് ഷോയാണിത്. ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള നിരവധി എംപിമാരും നിയമസഭാംഗങ്ങളും തൃണമൂൽ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അഭിഷേക് ബാനർജിയോടൊപ്പം റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.



ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ഉജ്വല വിജയം നേടിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ശക്തമായ ദേശീയ പാർട്ടിയായി ഉയർന്നുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ത്രിപുരയിൽ 60 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 40 ലധികം സീറ്റുകളിലും ബിജെപിയോ സഖ്യകക്ഷികളോ ആണ്. ബിജെപി അധികാരം നിലനിർത്തിയ അസമിലും പാർട്ടി നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, ബംഗാളിലെ കൽക്കരി ഖനി അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പുതിയ സമൻസ് നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 21ന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം. വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ഹാജരാകാൻ സമൻസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അഭിഷേക് അപേക്ഷ നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 6ന് ഡൽഹിയിലെ ജാം നഗർ ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തെ എട്ടു മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Abhishek Banerjee To Lead Trinamool Roadshow In Tripura On September 15