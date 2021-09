ന്യൂഡൽഹി ∙ കര്‍ണാല്‍ ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന്, മിനി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ 5 ദിവസമായി നടന്നുവന്ന സമരം കർഷകർ പിന്‍വലിച്ചു. റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സർക്കാർ കർഷകർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.

ആരോപണവിധേയനായ എസ്ഡിഎം ആയുഷ് സിന്‍ഹ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുംവരെ അവധിയില്‍ പോകും. ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കര്‍ഷകന്റെ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് ജോലിയും 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും നല്‍കും. പരുക്കേറ്റ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് കർണാലിൽ ലാത്തിച്ചാർജുണ്ടായത്. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത കർഷകർക്കുനേരെ പൊലീസ് ലാത്തി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്ഡിഎം ആയുഷ് സിന്‍ഹയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം.

