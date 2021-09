കശ്മീരിനു പിന്നാലെ കർഷകസമരത്തിലും ഇന്റർനെറ്റ് തടഞ്ഞു, 2021ൽ 32 വിലക്കുകൾ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുകളുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കണക്കുകൾ. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ശശി തരൂർ എംപി അധ്യക്ഷനായ പാർലമെന്റ് ഐടി സ്ഥിരം സമിതി ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു.

യാത്രയുടെ ആദ്യ ദിവസം സമിതി അംഗവും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായി കാർത്തി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–'What a day to start the tour of the Parliamentary Standing Committee under Shashi Tharoor'. ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുതിർന്ന വിഘടനവാദി നേതാവും ഓൾ പാർട്ടി ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് (എപിഎച്ച്‌സി) മുൻ നേതാവുമായ സയ്യിദ് അലി ഗീലാനിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീർ താഴ്‌വരകളിൽ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കാർത്തിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഐടി സമിതി ചെല്ലുന്ന സമയത്തുപോലും കശ്മീരിൽ ഇന്റർനെറ്റിനു വിലക്കായിരുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് കശ്മീരിനു പുത്തരിയല്ല. രാജ്യത്തേറ്റവുമധികം വിലക്ക് നേരിട്ടത് ജമ്മു കശ്മീരാണ്. ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി വരെ ഇന്റർനെറ്റിന് സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഭ്യൂഹങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പരക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇതോടെ #InternetBlackoutByBJP എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററിൽ ടോപ്പ് ട്രെൻഡിങ് ആയി.



∙ കശ്മീരിൽ ഇതുവരെ 315 വിലക്ക്



2012 മുതലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകളുടെ എണ്ണം 315 ആണ്. രാജ്യമാകെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ വിലക്കുകൾ ആകെ 539 എണ്ണമാണെന്ന് ഓർക്കണം. അതായത് പകുതിയിലധികവും ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം. ജമ്മു കശ്മീരിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനാണ് രണ്ടാമത്, 75 വിലക്ക്.



ഉത്തർ പ്രദേശ് (29), ഹരിയാന (16), ബംഗാൾ (12) എന്നിങ്ങനെയാണ് വിലക്കുകളുടെ കണക്ക്. ഒരു തവണ പോലും കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഫ്രീഡം ലോ സെന്ററിന്റെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മിക്ക വിലക്കും. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ രാജ്യത്തുണ്ടായത് 32 വിലക്കാണ്.



∙ വർഷവും വിലക്കുകളുടെ എണ്ണവും



2021–32

2020–129

2019–106

2018– 134

2017–79

2016–31

2015–14

2014–6

2013–5

2012–3

ആകെ– 539



∙ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്ക് നീണ്ടത് 552 ദിവസം!



കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2019 ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് 552 ദിവസമാണ് നീണ്ടത്. അന്നു തുടങ്ങിയ ഷട്ട് ഡൗൺ അവസാനിച്ചത് 2021 ഫെബ്രുവരി ആറിന്. അതായത് ഒരു വർഷത്തിലേറെയുള്ള വിലക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നീണ്ട വിലക്ക് കാർഗിലിൽ ആയിരുന്നു. നീണ്ടത് 145 ദിവസം.



2019 ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് തുടങ്ങിയത 2019 ഡിസംബർ 27ന് അവസാനിച്ചു. 2019, 2020 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറെയും വിലക്കുകൾ രാജ്യത്തുണ്ടായത്. കശ്മീരിൽ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ ബുർഹാൻ വാനിയെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016 ജൂലൈ 8 മുതൽ നവംബർ 19 വരെ 133 ദിവസം ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വിലക്ക്. പ്രത്യേക ഗൂർഖാലാൻഡിനു വേണ്ടി ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിങ്ങിൽ നടന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2017ൽ 100 ദിവസവും ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കി.



∙ സർക്കാർ പറയുന്നു, 'ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല'



ഇക്കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ശശി തരൂർ എംപി ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു വിവരം തങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. പല വിലക്കുകളും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകമായി കണക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നിലപാട്.



വിലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇത് കണക്കാക്കാൻ നിലവിൽ ഒരു സംവിധാനവുമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. 2020ൽ കേന്ദ്രം നൽകിയ മറുപടി പിന്നീട് തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. 8,927 മണിക്കൂറാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നതെന്നും അതുവഴി 2.8 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടവുമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മറുപടി.



∙ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ



2020ൽ ലോകമെങ്ങുമുണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുകളിൽ 70 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നുവെന്ന് ആക്സസ് നൗ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രേഖപ്പെടുത്തിയ 155 വിലക്കുകളിൽ 109 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. രണ്ടാമതുണ്ടായിരുന്ന യെമനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 6 വിലക്കുകൾ മാത്രം. 29 രാജ്യങ്ങളിലെ വിലക്കുകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചത്.



∙ നിർണായകമായ കോടതി വിധി



ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഴികക്കല്ലായത് 2020 ജനുവരിയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ്. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണമായി നിരോധിക്കാവൂ. സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തോടു വിയോജിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണമേയല്ലെന്നും കോടതി അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി.



കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി പറയുകയായിരുന്നു കോടതി. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പൗരന്റെ മൗലികാവകാശവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കോടതി അന്ന് വിധിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്, കശ്മീർ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ അനുരാധാ ബാസീൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഹർജിയിലായിരുന്നു വിധി.



മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കാം. എന്നാൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കു നിരോധിക്കുന്നത് വാർത്താവിനിമയ നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിയ കശ്മീരിൽ 10 ാം ക്ലാസ് ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.



ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുള്ള കശ്മീരിൽ, പുറത്തുള്ള ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ചാണ് പലരും ഫലമറിഞ്ഞത്. ബോർഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷന്റെ ഓഫിസിൽ അന്ന് നൂറുകണക്കിനു കുട്ടികൾ നേരിട്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.



