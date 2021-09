‘വര കടന്നാൽ പിഴ’; സീബ്രാലൈനിലേക്കു വാഹനം കയറ്റി നിർത്തിയാൽ നടപടി: പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ സീബ്രാ ലൈനുകളിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ കയറ്റി നിർത്തുന്നവരെ നിലയ്ക്കുനിർത്താനൊരുങ്ങി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ചുവപ്പു സിഗ്നൽ ലഭിച്ചാൽ സീബ്രാ ലൈനിനു പിന്നിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നു ഡ്രൈവർമാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഹോംഗാർഡ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ. ഏതാനും ദിവസംകൂടി ഇതു തുടർന്നശേഷം വരകളിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ കയറ്റി നിർത്തുന്നവരിൽനിന്നു പിഴയീടാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി കൊച്ചി ട്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ടി.ബി.വിജയൻ പറഞ്ഞു.

സിഗ്നലുകളിൽ പലപ്പോഴും കാൽനട യാത്രക്കാർ പച്ച സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു റോഡു മുറിച്ചു കടക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ സീബ്ര വരികളിൽ നിറയെ വാഹനങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പതിവ്. ഇതിനിടയിലൂടെ കടന്നുപോകാനാവാതെ പ്രായമായവരും കുട്ടികളും പ്രയാസപ്പെടുന്നതും പതിവു കാഴ്ചയാണ്. മിക്കപ്പോഴും സിഗ്നൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊലീസുകാരും ഇത് അവഗണിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. ഇനി അതു നടപ്പില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളാ മോട്ടര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ആക്ട് 365 പ്രകാരം സീബ്ര വരകളിൽ കയറ്റി വാഹനം നിർത്തുന്നത് നിയമലംഘനമാണ്. പിഴയടയ്ക്കേണ്ടി വരും.

ഹെൽമറ്റ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ്, വേഗനിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളെപ്പോലെ കർശനമായി നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ് സീബ്ര വരകൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കു നൽകുകയെന്നതെന്നു അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. സിഗ്നലുകളിൽ അല്ലാതെയുള്ള സീബ്ര വരകളിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കു മുറിച്ചു കടക്കാൻ മുൻഗണനയോടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊടുക്കണം എന്നാണ് നിയമം. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ഇതു മിക്കപ്പോഴും പാലിക്കാറില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മുറിച്ചു കടക്കുന്നവരെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി മോശം വാക്കുകൾകൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്നതും പതിവാണ്. ഇതിനെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

തൊട്ടടുത്തു സീബ്ര വരകളുണ്ടെങ്കിലും അത് അവഗണിച്ച് തോന്നുംപടി വഴിമുറിച്ചു കടക്കുന്ന കാൽനടക്കാര്‍ക്കും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപെടുന്നതെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മിക്ക പ്രധാന റോഡുകളിലും സീബ്ര വരകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് ഇത് അവഗണിച്ചുള്ള റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കൽ. ഓരോ തവണയും പുതിയ പൊലീസ് മേധാവികൾ വരുമ്പോഴും റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി കർശനനിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലതും നടപ്പാകാറില്ല. പകരം ഹെൽമറ്റ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശമുള്ളതിനാൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുമാറി, ഇനി ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കനത്ത പിഴ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

