ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രനടയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കാർ; സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നോട്ടിസ്

തൃശൂർ∙ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ മോഹൻലാലിന്റെ കാർ നടയ്ക്കു മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗേറ്റു തുറന്നുകൊടുത്ത സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി.

എന്തു കാരണത്താലാണ് മോഹൻലാലിന്റെ കാർ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് നോട്ടിസ്. മൂന്നു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്താനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിർദേശം നൽകി.

അതേസമയം, മൂന്നു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഒപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തതെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Administrator seeks explanation from the security personnel in guruvayur sri krishna temple with entry of mohanlal's car