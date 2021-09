വനിതാ ഖോഖൊ താരത്തിന്റെ മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ; വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചുകീറിയ നിലയിൽ

ബിജ്നോർ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദേശീയ വനിതാ ഖോഖൊ താരത്തെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബിജ്നോറിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് 100 മീറ്റർ അകലെ, റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചുകീറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, മുഖത്ത് സാരമായി മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിൽ ഞെരിച്ചതിന്റെ പാടുകളും കണ്ടെത്തി.

പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇവരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി യുപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദേശീയതല ‌ഖോഖൊ മത്സരങ്ങളിൽ സജീവസാന്നിധ്യമാണ് മരിച്ച 24കാരിയായ പെൺകുട്ടി. ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക കായിക അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ജോലിക്കായി അഭിമുഖത്തിനു പോയ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചെത്തിയില്ല. പിന്നീട് വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് വിജനമായ പ്രദേശത്ത്, റെയിൽവേ ലൈനിനു സമീപത്തായി പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് സമീപം ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: National-level kho kho player, 24, brutalised, left to die on railway tracks in up