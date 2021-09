തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: പ്രിയങ്ക

കൊൽക്കത്ത∙ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അക്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സുതാര്യതയോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ലെന്ന് ഭവാനിപൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പ്രിയങ്ക തിബ്രിവാൾ. കൊൽക്കത്തയിലെ കാളിഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചത്.

താൻ കാളീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയാണ് എത്തിയത്. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതിലഭിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഭവാനിപൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ലെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഭവാനിപൂരിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയോടാണ് പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കുന്നത്.

