മാന്നനൂർ കടവിലിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു കാണാതായി

പാലക്കാട്∙ വാണിയംകുളം മാന്നനൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ രണ്ടു വിദ്യാർഥികളെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു കാണാതായി. വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഗൗതം കൃഷ്ണ, ചേലക്കര സ്വദേശി മാത്യു ഏബ്രഹാം എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ മാന്നനൂർ ഉരുക്കു തടയണയ്ക്കു സമീപമാണ് ഇരുവരെയും കാണാതായത്. ഗൗതമും മാത്യുവും ഉൾപ്പെടെ ഏഴംഗ സംഘമാണ് തടയണയ്ക്കു സമീപം എത്തിയത്. അഗ്നിശമന സേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നു തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. മഴയും ശക്തമായ ഒഴുക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തിരിച്ചടിയാണ്.



English Summary: Two students went missing in Bharathappuzha