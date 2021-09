ബംഗാള്‍ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല്‍ രാജിവച്ചു; മമതയുടെ ഭരണകാലത്ത് വിട്ടൊഴിയുന്ന നാലാമന്‍

കൊല്‍ക്കത്ത∙ ബംഗാളില്‍ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല്‍ കിഷോര്‍ ദത്ത രാജിവച്ചു. വിവിധ കേസുകളില്‍ സര്‍ക്കാരുമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന അഭിപ്രായഭിന്നതകളാണു രാജിയിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു സൂചന. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണു രാജിയെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ജയ്ദീപ് ധന്‍കറിന് അയച്ച രാജിക്കത്തില്‍ പറയുന്നു. ദത്തയുടെ രാജി ഗവര്‍ണര്‍ സ്വീകരിച്ചു. 2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ചാര്‍ജെടുത്ത കിഷോര്‍ ദത്ത, മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ ഭരണകാലത്ത് രാജിവയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലാണ്.



സര്‍ക്കാര്‍ കേസുകളില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍നിന്നുള്ള മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകര്‍ നടത്തുന്ന ഇടപെടലിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് കിഷോര്‍ ദത്തയുടെ രാജിക്കു പിന്നിലെന്നാണു സൂചന. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുണ്ടായ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും നാരദ കേസിലും കിഷോര്‍ ദത്തയെ മറികടന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമ കേസില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കാന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ കോടതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. നാരദ ഒളിക്ക്യാമറ കേസിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും കിഷോര്‍ ദത്തയും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിമാര്‍ക്കു വേണ്ടി അഭിഷേക് സിങ്‌വി, സിദ്ധാര്‍ഥ് ലുത്ര തുടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരുടെ നടപടികള്‍ കോടതിയില്‍ ന്യായീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ദത്തയ്‌ക്കെന്നും കൊല്‍ക്കത്തയിലെ അഭിഭാഷകവൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Bengal advocate general opts out amid murmurs of dissent with the state government