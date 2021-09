തിരുവനന്തപുരം ∙ കോടതിയെയും ജഡ്ജിമാരെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികള്‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്നു ഡിജിപി അനില്‍കാന്ത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കി. നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് പൊലീസുകാരനോട് മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പ്രചരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ഏതാനും മാസം മുന്‍പ് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി വിളിച്ച പാറശ്ശാല സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരനോട് നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പ്രചരിപ്പിച്ചതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഡിജിപി, നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന് മോശം പ്രതിഛായ ഉണ്ടാക്കുന്ന നടപടികള്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഔദ്യോഗിക ഫോണ്‍ വിളികള്‍ റിക്കാഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങനെയുണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നതിനെ ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

