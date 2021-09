കോട്ടയം ∙ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എസ്ഡിപിഐയുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ തേടില്ലെന്നതു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ്. ഇതിൽനിന്നു മാറില്ല. രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നോക്കി സ്വതന്ത്രർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോടു ചേർന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ മുന്നോട്ടു പോകും.

ഈരാറ്റുപേട്ട, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, വൈക്കം, കോട്ടയം നഗരസഭകൾ യുഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതല്ല. അവിടെ അവിശുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണു യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു. ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് എതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്‍ഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണയോടെയാണു പാസായാത്.

English Summary: CPM don't have alliance with SDPI in Erattupetta, says Minister V.N. Vasavan