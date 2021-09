20 കോടി ‘പിടിച്ച്’ സർക്കാർ; കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പളം സ്പെയർപാർട്സിനുള്ള പണമെടുത്ത്!

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കെഎസ്‌ആർടിസിയുടെ പോക്ക്. പണ്ടേ നഷ്ടംകൊണ്ട് ദുർബലമായ കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ കട്ടപ്പുറത്തുനിന്നു മരണക്കിടക്കയിലേക്കാണ് യാത്ര. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ, വഴിയറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാരും കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റും. രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കാനാകാതെ യൂണിയനുകളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചിരുന്ന സിഐടിയുവിനും തല പുറത്തേക്കിടാൻ പോലുമാകാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, 4000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് സർക്കാരിനു പോകേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷിയായ സിഐടിയു നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി. 4000 പേർ അധികമെന്നു കണ്ടാണ് പിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, നേരത്തേ കോടതി ഉത്തരവിൽ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട എംപാനൽ ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് 8000 പേരെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പട്ടികയും കെഎസ്ആർടിസി തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതു മാത്രമല്ല, കെഎസ്ആർടിസിയുടെതന്നെ കണക്കുകളും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ആറ്റിങ്ങൽ ഡിപ്പോയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 199 കണ്ടക്ടറും 150 ഡ്രൈവർമാരുമാണുള്ളത്. ഇൗ കണക്കുകൾതന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ 49 കണ്ടക്ടർമാർ അധികമാണ്. അവർ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇവരെ മറ്റു ഡിപ്പോയിലേക്കു മാറ്റി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോടതി വിധികളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു പല ഡിപ്പോകളിലും ഇൗ സ്ഥിതിയുണ്ട്. തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ഡിപ്പോകളിൽ കണ്ടക്ടർമാരാണ് കൂടുതൽ; വടക്കോട്ട് ഡ്രൈവർമാരും. 92 ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ താളംതെറ്റലുണ്ട്. കോടതി സ്റ്റേകളിലും മറ്റും ഇൗ ക്രമീകരണം നിന്നുപോയതോടെ ഡിപ്പോകളിൽ ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി.

തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ?

ഇക്കാര്യത്തിൽ നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയെന്ന പ്രാഥമിക നടപടി സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ ഇതിനോടകം നടത്തി. യൂണിയനുകൾ എതിർത്തു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ചർച്ചയിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ 100 കോടി രൂപ മാസം ശമ്പളത്തിന് നൽകിയ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് 80 കോടിയായി കുറച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്.

ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം സർക്കാർ നേരത്തേ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ശമ്പളത്തുകയിൽ 20 കോടി കുറച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കയ്യിൽ സ്പെയർപാർട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വച്ചിരുന്ന പണം കൂടി എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ശമ്പളം നൽകിയത്. സ്പെയർപാർട്സ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾകൂടി വഴിയിൽ കിടക്കും. പിന്നെ ബാങ്കുകളിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള പണം, ഇന്ധനം, ടയർ, കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തുക എന്നിവയൊക്കെ ഇനി എവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തുമെന്നറിയില്ല.

തൊഴിലാളികളെ ‘ലേ ഓഫ്’ ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രതിഷേധം?

നഷ്ടത്തിലാകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ ലേ ഓഫ് (താൽക്കാലികമായി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടൽ) മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നത് തൊഴിൽ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു പോംവഴി തെളിയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിലേക്ക് ഇൗ നിർദേശം വച്ചത്. ഇനി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ–ബിജു പ്രഭാകർ പറയുന്നു.

ഇൗ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്ന് യൂണിയനുകളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 50% ശമ്പളം നൽകി കുറച്ചു പേരെ കുറച്ചുനാൾ മാറ്റിനിർത്തി. ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ നാലു ദിവസം മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ ശമ്പളത്തുക കുറച്ചു നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിനും കൃത്യമായി അറിയാം.

എത്ര രൂപയാണ് ഇതുവഴി കെഎസ്ആർടിസിക്കു കുറയ്ക്കാനാവുക?

ഇത്തരത്തിൽ 4000 പേരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ 18 കോടിയാണ് മാസം കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ശമ്പളയിനത്തിൽ കുറയുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ മറ്റൊരു പാക്കേജും മുന്നോട്ടുവച്ചു; ഇവർക്ക് പകുതി ശമ്പളം നൽകുന്ന ആലോചന. ഇതിൽ 9 കോടി കുറയ്ക്കാനാകും. ഡിപ്പോകളിലെയും മറ്റും സുരക്ഷാജോലിയ്ക്കുള്ള 238 സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് 37 ലക്ഷം രൂപ ലാഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാത്രി ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട മെക്കാനിക്, കണ്ടക്ടർ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ പകരം ഇൗ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്ന നിർദേശവും സർക്കാരിനു മുന്നിൽ വച്ചു. യാത്രക്കാർ കുറവുള്ള ട്രിപ്പുകളെല്ലാം നിർത്തുന്നതിന് ഡിപ്പോകളിൽ നിർദേശം നൽകും. ഇതിനു ശേഷവും ഇൗ ട്രിപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ ഡിപ്പോകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട്. രണ്ടും മൂന്നും യാത്രക്കാരെ വച്ചുപോലും ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടും സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്.

കെ–സ്വിഫ്റ്റ് രൂപീകരണവും തർക്കവും

കെഎസ്ആർടിസി വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്കായി പ്രത്യേക കമ്പനി (കെ –സ്വിഫ്റ്റ്) രൂപീകരിക്കുന്നത് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഭാവിയ്ക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വാദിക്കുമ്പോൾ യൂണിയനുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യൂണിയനുകൾ വിഷയം കോടതിയിലെത്തിച്ചു. അക്കാര്യത്തിലും ചില ചർച്ചകൾക്ക് മന്ത്രിതന്നെ മുൻകയ്യെടുക്കേണ്ടി വന്നു. പുതിയ ചില നിർദേശങ്ങളും ഇപ്രകാരം യൂണിയനുകൾക്കു മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വിഫ്റ്റ് സ്വതന്ത്ര കമ്പനിയാകുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന ദീർഘദൂര റൂട്ടുകൾ പിന്നീട് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഇൗ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് യൂണിയനുകൾ പങ്കിടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഡിപ്പോയും മറ്റും വാടകയ്ക്കു സ്വിഫ്റ്റിന് നൽകുന്നതിലൊക്കെ എതിർപ്പുന്നയിക്കപ്പെട്ടു. അതുപ്രകാരം സ്വിഫ്റ്റിന്റെ വാഹനങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന പദ്ധതി ചർച്ചയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്വതന്ത്രമായ പ്രത്യേക കമ്പനി രൂപീകരിച്ചാലേ പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങാനാകൂവെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ കിഫ്ബി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും സിഎംഡി യൂണിയനുകളോടു നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് കിഫ്ബി വഴി ലഭിക്കുന്ന 500 പുതിയ ബസുകളെങ്കിലും ഉടൻ വരും. കിഫ്ബിയ്ക്ക് ഇൗ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവും തുടങ്ങണം. ഇൗ ബസുകൾ ഓടിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനു പണം കണ്ടെത്താനാകൂ.

എത്ര സർവീസുകളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്?

6500 സർവീസായിരുന്നു കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നല്ല സമയത്ത്. പിന്നീടത് 4500 ആയി. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ 3000–3200 എന്ന മട്ടിലായി. അഞ്ചുവർഷമായി പുതിയ ബസുകളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അതേസമയം കെഎസ്ആർടിസിയിലെ അധിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതടക്കമുള്ള സിഎംഡിയുടെ നിർദേശം സർക്കാരിനു മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറയുന്നത്. വരുംനാളുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മേഖല തിരിച്ചു കണ്ട് ചർച്ചയ്ക്കും മന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

