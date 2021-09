ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അടുത്ത വര്‍ഷവും മാസ്‌ക് മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ.പോള്‍. കുറച്ചു കാലം കൂടി മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അടുത്ത വര്‍ഷവും മാസ്‌ക് ധരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് വേണമെന്നും എന്‍ഡിടിവിക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



‘വാക്‌സീന്‍, ഫലപ്രദമായ മരുന്ന്, അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം എന്നിവയുടെ സമന്വയമാണ് കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനായി തുടരേണ്ടത്. മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. നിരവധി പൊതു ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ വരാനിരിക്കുന്നതിനാല്‍ രാജ്യം ആപത്കരമായ ഘട്ടത്തിലേക്കാണു കടക്കുന്നത്. വാക്‌സീന്‍ നല്‍കി പ്രതിരോധമതില്‍ കെട്ടാന്‍ 3-4 മാസം വേണ്ടിവരും.

അതുവരെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും രോഗവ്യാപനം തടയാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ദീപാവലി, ദസറ പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി കൈാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വലിയ തോതില്‍ രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാകും. ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും കൈകോര്‍ത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.’- ഡോ. പോള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച കോവാക്‌സിന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടുത്തുതന്നെ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

