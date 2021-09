ഫോൺ വിളിച്ചാൽ മന്ത്രിമാർ എടുക്കില്ല, വി.ശിവൻകുട്ടി അങ്ങനെയല്ല: യു.പ്രതിഭ

കായംകുളം ∙ മന്ത്രിമാർ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാത്തതിനെപ്പറ്റി പൊതുവേദിയിൽ വിമർശനവുമായി യു.പ്രതിഭ എംഎൽഎ. വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പറയാനല്ല ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്. തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ കുറവാണ്. എന്നാൽ വി.ശിവൻകുട്ടി അങ്ങനെയല്ലെന്നും മന്ത്രിയെ വേദിയിലിരുത്തി പ്രതിഭ പറഞ്ഞു.

കായംകുളത്ത് പൊതു പരിപാടിയിലായായിരുന്നു പ്രതിഭയുടെ വിമർശനം. ‘മന്ത്രിമാർ തിരക്കുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് അസൗകര്യമാകുമോ എന്നൊക്കെ നൂറുവട്ടം ചിന്തിച്ചാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി ഒറ്റ കോൾ കണ്ടാൽ മതി, തിരിച്ചു വിളിക്കും’- പ്രതിഭ പറഞ്ഞു.

English Summary: Pratibha MLA says ministers will not take phone calls