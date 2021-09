മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോവിഡ്; കോയമ്പത്തൂരിൽ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ

ചെന്നൈ ∙ കേരളത്തിൽനിന്നു വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10 ദിവസ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കി കോയമ്പത്തൂർ കോർപറേഷൻ. ശരവണപ്പട്ടിയിലെ നഴ്സിങ് കോളജിൽ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്റർ രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു തീരുമാനം.

രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്ത വിദ്യാർഥികളാണെങ്കിലും 10 ദിവസം കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നാണു നിർദേശം. ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കോളജ് അധികൃതർക്കെതിരെ ഉയർന്ന പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

കേരളത്തിൽനിന്നു ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ േരഖകളുമായി കോളജിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികളാണു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂട്ടത്തോടെ പോസിറ്റീവായത്.

English Summary: 10 Days Mandatory Quarantine for Students From Kerala in Coimbatore