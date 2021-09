നടൻ സോനു സൂദിന്റെ ഓഫിസുകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡ് താരം സോനു സൂദിന്റെ മുംബൈയിലെ ഓഫിസുകളിലും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്നൗവിലെ ഒരു കമ്പനിയിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന. കോവിഡ് കാലത്തു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പേരെടുത്ത സൂദിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ സഹായം തേടി ദിവസവും ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് എത്താറുള്ളത്.

‘സൂദിന്റെ കമ്പനിയും ലക്നൗവിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനവുമായി അടുത്തിടെ നടന്ന ഇടപാട് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഇടപാടിൽ നികുതി പണം വെട്ടിച്ചതായി സംശയമുണ്ട്’– ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മുൻപ് 2012ലും നികുതിപ്പണം വെട്ടിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പു സോനു സൂദിന്റെ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ, ആദായ നികുതി വകുപ്പു നടത്തിയ പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശ പരിപാടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി കേജ്‌രിവാൾ സോനു സൂദിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ബോളിവുഡിൽ സജീവമാണു സോനു സൂദ്. എന്നാൽ കോവിഡ് കാലത്തു നടത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനു പുതിയ മേൽവിലാസം നൽകിയത്. ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകളെ നാടുകളിൽ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ബസുകളും ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും വരെ ഒരുക്കി നൽകിയ താരമാണു സൂദ്. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജനും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

