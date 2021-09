തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറയുന്ന സെമി കേഡർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ. സെമി കേഡർ എന്താണെന്ന് സുധാകരനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം.

കേഡർ പാർട്ടി എന്നും കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയെന്നുമാണ് താൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സെമി കേഡർ ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് സുധാകരൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: Have not heard of Semi cadership, better ask Sudhakaran, says M.M. Hassan