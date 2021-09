കൊച്ചി ∙ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ പ്രതിദിനം 2 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ! കെഎംആർഎൽ എംഡി ആയി ചുമതലയേറ്റ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തന്റെ സ്വപ്നം പങ്കുവച്ചു. ബെഹ്റയ്ക്ക് അതിനു കഴിയുമോ? മെട്രോയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നു അറിഞ്ഞാലേ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാനാവൂ.

പ്രതിദിന നഷ്ടം: 1 കോടി രൂപ.

പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം: 20,000–25,000

ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിക്കും മുൻപു പ്രതിദിന ശരാശരി യാത്രക്കാർ: 65,000.

ഇൗ യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണു സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര. അത് മെട്രോ യാത്രപോലെ അത്ര സുഖകരമല്ല.പക്ഷേ, മെട്രോയിൽ ആളുകൾ കയറണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ സദുദ്ദേശ്യമുണ്ട്.അത് അംഗീകരിക്കണം. ആൾ കയറിയാലും കയറിയില്ലെങ്കിലും മെട്രോ ഒാടും. എന്നാൽ ആളെ കയറ്റി ഒാടിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം വഴിയേ വരുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും. ഇതിനു മുൻപ് ഇതായിരുന്നില്ല ചിന്ത.പക്ഷേ, ഇൗ കണക്ക് മെട്രോയിൽ, തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട മറ്റുള്ളർക്കു മനസിലാകുമോ എന്നു സംശയമുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരുന്ന കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നു പുതിയ എംഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആളുകളെ മെട്രോയുമായി അടുപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാർ, പ്രായമായവർ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ചും. അതിനായി ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവുകൾ ആലോചിക്കുന്നു, ഡേ പാസ് സംവിധാനം വരുന്നു. എൻസിസി, സ്കൗട്ട്സ്, സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കെഡറ്റ്സ് എന്നിവർക്ക് ഇളവുകൾ, പാർക്കിങ് ഫീസ് കുറച്ചു– ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലെന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവം മെട്രോയിലും പരിസരത്തും ലഭിക്കണമെന്ന് ബെഹ്റ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

2 ലക്ഷം = 16 മണിക്കൂർ സർവീസ്

മെട്രോയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കയറുകയെന്നാൽ രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ മുഴുവൻ ട്രിപ്പും നിറഞ്ഞ് ഒാടുകയെന്നാണ് അർഥം. 3 കോച്ചുകളാണ് മെട്രോയ്ക്ക്. അതിന്റെ പരമാവധി കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആളു കയറണം. ദുബായ് മെട്രോ 25 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് നടത്തിയ കാലത്ത് പ്രതിദിന യാത്രക്കാർ 3.5 ലക്ഷമായിരുന്നു. 6 കോച്ചുകൾ, ഒന്നര മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് സർവീസ്. ഡ്രൈവറെ വച്ച് ഒാടിക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവറില്ലാത്ത മെട്രോ.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആകാശക്കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മനോരമ

കൊച്ചി മെട്രോയും ഡ്രൈവറില്ലാതെ ഒാടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തോടെയാണു തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അധികം ചെലവില്ലാതെ ഡ്രൈവറില്ലാ സർവീസിലേക്കു മാറാം. ദുബായ് മെട്രോയിൽ രണ്ടു സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 1. 5 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇവിടെ 1 കിലോമീറ്റർ. കൊച്ചിയും ദുബായും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. അതിനാൽ രണ്ടു ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എന്നത് 1 ലക്ഷം ആയി നമുക്കു കുറയ്ക്കാം. പ്രതിദിനം 1 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കയറിയാലും കൊച്ചി മെട്രോ രക്ഷപെടും.

ഒരു ലക്ഷം മതി

ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം യാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്ത മുൻ പരിചയം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഉണ്ട്. തൈക്കൂടം ലൈൻ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത ഉടനെ, 2019 ഒാണക്കാലത്തായിരുന്നു അത്. അതിനാൽ 1.25 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അന്ന് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അതായത് 50% ഡിസ്കൗണ്ട്. സർവീസ് രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയായിരുന്നു. ഒാണക്കാലമായിരുന്നു. പുതിയ ലൈൻ കമ്മിഷൻ ചെയ്തതിന്റെ ഉത്സാഹം തീർച്ചയായും ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടതു കുറഞ്ഞു. ശരാശരി 65,000 എത്തി. ഇപ്പോഴത് പ്രതിദിനം 25,000 എന്നു കരുതാം.

കൊച്ചി മെട്രോ എംഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. ചിത്രം: മനോരമ

കൊച്ചി മെട്രോയിൽ മിനിമം നിരക്ക് 10 രൂപയും ആലുവ– പേട്ട റൂട്ടിലെ പരമാവധി നിരക്ക് 60 രൂപയുമാണ്. കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തെ നഗര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു മെട്രോ. ആലുവയിൽനിന്നും പേട്ടയിൽനിന്നും നഗര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആളുവരുന്നു എന്നു സങ്കൽപം. അതിനാൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ യാത്രചെയ്യുന്ന ശരാശരി ദൂരം 15 കിലോമീറ്റർ. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 30 രൂപ. ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം.

25 ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവു കണ്ടെത്താം. മറ്റു വരുമാനത്തിൽനിന്നു കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു നഷ്ടമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാം. മെട്രോയിൽ ആളു കയറിയാൽ മറ്റു വരുമാനവും കുതിച്ചുയരും. മെട്രോയിൽ ആളില്ലെങ്കിലോ? ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം ഇപ്പോഴുള്ളതും പോകും, ടിക്കറ്റ് വരുമാനവും ഇല്ലാതാവും. ആ അവസ്ഥയിലാണു കൊച്ചി മെട്രോ. രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ഇൗ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണു ബെഹ്റ മെട്രോയിലേക്ക് ആളെ വിളിക്കുന്നത്.

ഇളവുണ്ട്, ആളു കേറൂ..

മെട്രോ യാത്രക്കാരെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വിധേയത്വമുള്ളവർ. അവർ 20% വരും; ഇപ്പോഴുള്ള യാത്രക്കാർ. ഒരിക്കൽ കൂറുള്ളവരായിരുന്നു രണ്ടാം വിഭാഗം. അവർ ഇപ്പോൾ മെട്രോയിൽ കയറുന്നില്ല. അത്തരക്കാർ 40% വരും. ഇളവുകൾ നൽകിയാൽ അവരെ തിരിച്ചുകിട്ടും. മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു താൽപര്യവുമില്ലാത്ത ആളുകളാണു മൂന്നാം വിഭാഗം. മറ്റു ഗതാഗത മേഖലകളിലേക്കാൾ ലാഭമെന്നു കണ്ടാൽ അവരെയും മെട്രോയിൽ കയറ്റാം. ഇവർ 40 % വരും.

കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

മെട്രോ ടിക്കറ്റ് കാർഡ് ആയ കൊച്ചി വൺ കാർഡിൽ നിലവിൽ 20% ഇളവുണ്ട്. ട്രിപ് കാർഡിൽ 33% ഇളവ്. പക്ഷേ ഒട്ടേറെ നിബന്ധനകൾ ട്രിപ് കാർഡിനുണ്ട്. സ്ഥിരം പോയിന്റിൽ നിന്നു സ്ഥിരം പോയിന്റിലേക്കു മാത്രം യാത്ര. ദിവസം രണ്ടു ട്രിപ് മാത്രം. ഇൗ നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി ട്രിപ് കാർഡ് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കി ഒരിക്കൽ കൂറുണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പോൾ മെട്രോ യാത്രക്കാരല്ലാത്തവരെ ആകർഷിക്കാം. ആളുകളുടെ ട്രാവൽ പാറ്റേൺ ആനുസരിച്ചു ട്രിപ് പാസ് പിന്നീഡ് റീ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി.

കൊച്ചി മെട്രോ കാർഡിലേക്കേ ട്രിപ് പാസ് ആഡ് ചെയ്യാനാവൂ. അതിനു കെവൈസി നിർബന്ധം. വാർഷിക ഫീസ്, റീചാർജ് ഫീസ് എല്ലാം ബാധകം. ഇൗ കാർഡ് ആർഎഫ്ഐഡി (റേഡിയോ–ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ) കാർഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കെവൈസി വേണ്ട. പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ട്രാവൽ എന്നത് എടുത്തുമാറ്റണം. യാത്ര ചെയ്തു മുതലാക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വന്തം സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു യാത്രക്കാരനും ഇന്നു താൽപര്യമില്ലെന്നോർക്കണം.

ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട്

പലപല ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൂടെ യാത്രചെയ്യുന്ന ആളുകളെ 5 വിഭാഗമായി തിരിക്കാം. പ്രതിമാസം 6000 രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള വെറും സാധാരണക്കാർ. വിദ്യാർഥികളെ ഇൗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇടത്തരക്കാർ, മധ്യവർഗം, സമ്പന്നർ, അതി സമ്പന്നർ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വിഭാഗക്കാർ മെട്രോയിൽ യാത്രയ്ക്കെത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിടണം.

ചിത്രം: മനോരമ

നിലവിൽ 6 സ്ലാബ് ആയാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 10, 20, 30, 40, 50, 60 എന്നിങ്ങനെ. ഇതു 3 സ്ലാബ് ആയി തിരിക്കണം. 10–20–30–30–30 എന്നിങ്ങനെ. 60 രൂപയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നവനു 30 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്. കൊച്ചി വൺ കാർഡിന്റെ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടിയാകുമ്പോൾ യാത്രക്കാരന് ബസ് നിരക്കിനു തുല്യമായി തുകയ്ക്കു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണു ബസിനു പകരമായി ആളുകൾ മെട്രോയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളു.

നോൺ പീക് അവർ

രാവിലെ 6 മുതൽ 8 വരെ. രാത്രി 8 മുതൽ 10 വരെ പൊതുവെ തിരക്കു കുറവാണ് മെട്രോയിൽ. ഇൗ സമയത്ത് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് പരീക്ഷിക്കാം. ദിവസക്കൂലിക്കാർ യാത്രചെയ്യുന്ന സമയമാണിത്. ഇവരാരും മെട്രോ യാത്രക്കാരല്ല. 125 രൂപയ്ക്കു 72 മണിക്കൂർ പരിധിയുള്ള ആറു യാത്രകൾ അനുവദിക്കുന്ന ആർഎഫ്ഐഡി കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയാൽ ഇവരെ മെട്രോയിൽ കയറ്റാം. ക്രമേണ ഇവരെ കൊച്ചി വൺ കാർഡിലേക്കു മാറ്റാം. സ്ത്രീകൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്നിവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഇൗ കാർഡ് 100 രൂപയ്ക്കു നൽകാം.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ചിത്രം ഫോണിൽ പകർത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ചിത്രം: മനോരമ

മെട്രോ വരും മുൻപു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബസുകളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്കു യാത്രചെയ്യാൻ ബസില്ലാതായി. അവരെ മെട്രോ പരിഗണിക്കണം. വീട്ടിൽനിന്നു സ്കൂളിലേക്കോ കോളജിലേക്കോ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കാർഡ് അവർക്കു സൗജന്യമായി നൽകണം. കാർഡ് വിതരണത്തിനുള്ള ചെലവ് ഈടാക്കാം.

കോർപറേറ്റ് കാർഡ്

ഒരു മാസം കാലപരിധിയുള്ള ആർഎഫ്ഐഡി കാർഡ് കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇറക്കാം. ജിസിഡിഎ ഉദാഹരണമായെടുക്കുക. 100 ജീവനക്കാർ കാർഡ് എടുക്കുന്നു എന്നും കരുതുക. ഇതിന്റെ പണം റിവോൾവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുക. യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇൗ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നു പണം മെട്രോയ്ക്കു ലഭിക്കും. യാത്ര ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തേക്കു കാരി ഒാവർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ആലുവ മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള മെട്രോ റൂട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാവും. ഏതു പ്രോഡക്ടും 3 മാസത്തേക്ക് നടപ്പാക്കുക. അതിന്റെ ദോഷവും ഗുണവും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.

കുളിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുമോ ?

ഇത്രമാത്രം ഇളവുകൾ നൽകി, ഉള്ള വരുമാനം കൂടി ഇല്ലാതാക്കണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെട്രോ ചാർജ് കുറച്ചാൽ അതിന്റെ കോർപറേറ്റ് ഇമേജ് ഇല്ലാതാവുമെന്നായിരുന്നു ചാർജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനു തടസ്സമായി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം. ഇതര റവന്യൂ വരുമാനത്തെ ഇതു ബാധിക്കുമത്രേ. പ്രതിദിനം 65,000 യാത്രക്കാരുള്ളപ്പോൾ മെട്രോയുടെ വരുമാനം കഷ്ടി 20 ലക്ഷമാണ്. 25,000 ആയപ്പോൾ 75,000 രൂപയും. ഇൗ ഇമേജ് വച്ചിരുന്നാൽ ഇതര വരുമാനം കൂടില്ലെന്ന് പുതിയ എംഡി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

കൊച്ചി മെട്രോ. ചിത്രം: മനോരമ

ഇനി വേറൊരു കണക്കുകൂട്ടാം. ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാരിൽനിന്നു ശരാശരി ടിക്കറ്റ് വരുമാനം 20 രൂപയെന്നു കൂട്ടിയാലും കിട്ടും പ്രതിദിനം 20 ലക്ഷം രൂപ. ഒരു ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന മെട്രോ ലൈനിൽ ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങാൻ പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ വാടക വാങ്ങാമെങ്കിൽ 65,000 പേരെത്തുന്ന മെട്രോയിൽ ആ കടയ്ക്കു 10,000 രൂപ മാത്രമേ വാടക ലഭിക്കൂ. പാർക്കിങ് മുതൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒാരോ ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തുനിന്നും കെഎംആർഎലിന്റെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാവും. ആ കണക്ക് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കു മനസിലായി.

എന്തിനാണു ലാഭം?

ഒരു ലക്ഷം പേർ കയറിയാലും മെട്രോ കാലിയായി ഒാടിച്ചാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും 7700 കോടി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ലാഭം എന്നതു മാറ്റിവയ്ക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മെട്രോയും ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിൽ ലാഭത്തിലോടുന്നില്ല. 25 കിലോമീറ്ററിലെ പൊതു ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ കോടികളുടെ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന മെട്രോയിൽ ആളു കയറട്ടെ. ആ ഇനത്തിൽ പ്രതിദിനം 100 ലീറ്റർ പെട്രോളും ഡീസലും കുറച്ചു കത്തിച്ചാൽ അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി നേട്ടം വലിയ ലാഭമാണ്. റോഡിലെ തിരക്കു കുറഞ്ഞാലും അപകടം കുറഞ്ഞാലും അതും നേട്ടം. സിറ്റിയിൽ വാഹനങ്ങൾ കുറഞ്ഞാൽ അതും നല്ലകാര്യം. മെട്രോയെക്കുറിച്ച് ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം.

മെട്രോ നാട്ടുകാർ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ, അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനും ഒാഫിസ് നടത്താനും ആളുകൾ ഇടിച്ചു നിൽക്കും. നിലവിലെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു മുകളിൽ കൂടി കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാടകയ്ക്കു നൽകാം. മെട്രോയുടെ നൂതനമായ ഒട്ടേറെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാം. കായൽ യാത്രയ്ക്ക് കിൻകോ (കേരള ഷിപ്പിങ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപറേഷൻ) ബോട്ടുകളുടെ ടിക്കറ്റ് മെട്രോ കൗണ്ടറിൽ വിൽക്കാം. ഇടപ്പള്ളി ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിലെ ടിക്കറ്റും വിൽക്കാം. മൊബൈൽ ചാർജിങ് നടത്താം.

സൗത്ത്, നോർത്ത്, ആലുവ, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ തുടങ്ങാം. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വാടകയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഒാഫിസുകൾ എന്നിവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഇടപാടുകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആശ്വാസം. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വാടക പകുതിയാക്കി നൽകാം.

പാലാരിവട്ടം മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ടു പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ജനകീയമാക്കണോ, അതോ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതു മാത്രമാക്കണോ എന്നതാണു ചോദ്യം. മെട്രോ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരുടേതുമായിരുന്നു. അതിന്റെ കൗതുകം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് അങ്ങനെയല്ല. അതാണു ജനം അകന്നുപോകാൻ കാരണം. മെട്രോ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നതു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ലക്ഷ്യം അകലെയാണെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അതു സാധ്യമാകും. കോവിഡ് കാലം ഒന്നു കഴിയട്ടെ, എല്ലാം ശരിയാവും ബെഹ്റാജി.

English Summary: How to Make Kochi Metro More Profitable?