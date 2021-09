തിരുവനന്തപുരം∙ വിജിലന്‍സിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയ 4 സിഐമാരെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചയച്ചു. ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുയോജ്യരല്ലെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.



നാലു പേരെയും മടക്കി അയച്ചതായി വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ ഡിജിപിയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.

English Summary: Three Circle Inspectors transfered to vigilance sent back