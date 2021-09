അഖുൻസാദ: മനുഷ്യബോംബായി ചിതറാൻ സ്വന്തം മകനെ അയച്ച താലിബാൻ തലവൻ

ക്യാമറക്കണ്ണിൽ നിർവികാരതയോടെ നോക്കുന്ന വെളുത്ത ടർബനും നീണ്ട നരച്ച താടിക്കും ഇടയിലുള്ള മുഖം! ലഭ്യമായ ഒരേയൊരു ചിത്രത്തിൽ, താലിബാൻ മേധാവി മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്. 2016 ൽ താലിബാന്റെ ട്വിറ്റർ ഫീഡിൽ വന്ന ഈ ചിത്രം അഖുൻസാദയുടേത് തന്നെയെന്നു പല താലിബാൻ നേതാക്കളും രഹസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു തുറന്നുസമ്മതിക്കാൻ തയാറായില്ല. പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അത്രത്തോളം ‘നിഴൽ’ ആയി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലവനെ വെളിച്ചം കാണിക്കാൻ താലിബാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതുതന്നെ കാരണം.

20 വർഷത്തിനുശേഷം അഫ്ഗാൻ ഭരണം വീണ്ടും താലിബാന്റെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഏറ്റവും ചർച്ചയാകുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്ന് അഖുൻസാദയുടെയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ‘ഇറാൻ മോഡൽ’ ഭരണരീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താലിബാന്റെ പരമോന്നത നേതാവാകും മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദ. ഇറാനിൽ പ്രസിഡന്റിനും മുകളിലാണു പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പദവി. സൈന്യത്തിന്റെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും തലവന്മാരെ നിയമിക്കുന്ന പരമോന്നത നേതാവ്. ഇറാനിലെ രാഷ്ട്രീയ, മത, സൈനിക വിഷയങ്ങളിലെ അവസാന വാക്കും പരമോന്നത നേതാവിന്റേതാണ്.

ഇതേ മാതൃകയിലാകും മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദ അഫ്‌ഗാനിൽ പരമോന്നത നേതാവായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റും മന്ത്രിസഭയും അഖുൻസാദയുടെ കീഴിലായിരിക്കും. എന്നാൽ അടിമുടി നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ അഖുൻദസാദയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച അധികം വിവരങ്ങൾ പുറംലോകത്തിന് അറിയില്ല. എന്തിനേറെ പ്രായം പോലും. ഏകദേശം 60 വയസ്സുണ്ടാകുമെന്നാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ നിഗമനം.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 1996–2001 കാലയളവിൽ പൂർണമായും ശരിഅത്ത് നിയമപ്രകാരം അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ ഭരിച്ചപ്പോൾ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതൻ കൂടിയായ അഖുൻസാദയാണ്. പുരോഗമനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് 20 വർഷത്തിനുശേഷം ‘താലിബാൻ 2.0’ വരുമ്പോൾ പരമോന്നത നേതാവാകുന്ന അഖുൻസാദ, മതകാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ഉപദേശമാകും നേതാക്കൾക്ക് നൽകുക? അതോ പരമോന്നത നേതാവ് സ്ഥാനം നൽകി അഖുൻസാദയെ ഒതുക്കിനിർത്തുകയാണോ താലിബാൻ നേതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം?

∙ നിയമങ്ങളുടെ സൂത്രധാരൻ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരവും താലിബാൻ ജന്മംകൊണ്ട പ്രദേശവുമായ കാണ്ടഹാറിലാണ് മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദ ജനിച്ചത്. സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ അഫ്ഗാൻ മുജാഹിദീനുകളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് 1994 ൽ കാണ്ടഹാറിലാണ് താലിബാൻ എന്ന സംഘടനയും രൂപം കൊണ്ടത്. പഷ്‌തൂൺ വംശജർക്കു മേധാവിത്വമുള്ള തീവ്രനിലപാടുകാരുടെ ഒരു സംഘടന. അതേ പഷ്‌തൂൺ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രബലവിഭാഗമായ നൂർസായ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് അഖുൻസാദ. പ്രധാനമായും മത പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണിത്.

താലിബാന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള അംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് അഖുൻസാദ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫറാഹ് പ്രവിശ്യ താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം അവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല അഖുൻസാദയ്ക്കായിരുന്നു. അഖുൻസാദയ്ക്കു ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഭരണച്ചുമതലയായിരുന്നു ഇത്. 1996ൽ അഫ്ഗാന്റെ പൂർണഭരണം താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, ശരിഅത്ത് നിയമങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന് താലിബാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേധാവി സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.

അഫ്‌ഗാനിലെ കാബൂളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിത ഇടം തേടി പോകുന്ന അഭയാർഥികൾ. 1996ലെ ചിത്രം: AFP

1996–2001 ഭരണകാലത്തു താലിബാൻ കർശനമായ നിയമങ്ങളാണു നടപ്പിലാക്കിയത്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടയുകയും സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലത്തു വിലക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗീതവും സിനിമയും ടിവിയും വിലക്കി. കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലൽ അടക്കമുള്ള ക്രൂരമായ ശിക്ഷാരീതികളും പൊതുസ്ഥലത്തു വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നാമ്പുറത്ത് പ്രധാനിയായി അഖുൻസാദ എന്ന തീവ്രനിലപാടുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

∙ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം

അൽ ഖായിദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദന് അഭയം കൊടുത്ത താലിബാനെ 2001ൽ അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് യുഎസ് സേന പുറത്താക്കി. ന്യൂയോർക്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 11നു അൽ ഖായിദ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാൻ ആക്രമണം. യുഎസ്–നാറ്റോ സേനാ അധിനിവേശത്തോടെ താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ പലതായി പിരിഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും പാക്ക്–അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിമേഖലയിലേക്കും പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത താലിബാൻ നേതാക്കളിൽ അഖുൻസാദയുമുണ്ടായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള കുച്‌ളക്കിലെ അൽ ഹാജ് പള്ളിയിലാണ് 15 വർഷം അഖുൻസാദ വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അച്ചടക്കമുള്ള അധ്യാപകനും മികച്ച പ്രാസംഗികനുമായാണ് അഖുൻസാദയെ അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും വിദ്യാർഥികളും ഓർക്കുന്നതെന്നാണ് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. താലിബാൻ മേധാവിയായി 2016 മേയിലാണ് അഖുൻസാദ സ്ഥാനമേല്‍ക്കുന്നത്. അന്ന് കുച്ളക്കിൽ അഖുൻസാദയുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി റോയിട്ടേഴ്സ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയിൽ 2020ൽ സ്ഫോടനം നടന്ന പള്ളി. ചിത്രം: Banaras KHAN / AFP

‘‘അഖുൻസാദ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടു മുതൽ ഉച്ചവരെയാണ് വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 10,000 പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപയായിരുന്നു പ്രതിമാസ ശമ്പളം.’’ – അൽ ഹാജ് പള്ളിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മജീദ് അന്ന് റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. താലിബാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും പരസ്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, മജീദിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‘മതഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചു വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുള്ളയാളായിരുന്നു അഖുൻസാദ. അമീറായപ്പോൾ (താലിബാൻ മേധാവി) അവിടെനിന്നു പോയി. അത്രയേ അറിയൂ....’’

ഒരു അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ കമാൻഡറുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ, 2014 ൽ കുച്‌ളക്കിനു സമീപം നടന്ന പൊതുജനറാലിയെ അഖുൻസാദ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിച്ച കാര്യവും റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്തയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. യുഎസിനെ രൂക്ഷഭാഷയിലാണ് അഖുൻസാദ അന്നു വിമർശിച്ചത്. ‘‘ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജിഹാദ് ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കളിപ്പാവ സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയോ യുഎസുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.’’ – അഖുൻസാദ അന്നത്തെ റാലിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. 2001ൽ താലിബാനെ പുറാത്താക്കാൻ യുഎസ് സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അഖുൻസാദയുടെ വിശ്വസ്തരില്‍ ഏറെയും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് യുഎസിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം അണപൊട്ടാൻ ഇടയാക്കിയതും.

പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തശേഷം കുച്‌ളക്കിലെ പള്ളിയിലും മതപഠനശാലയിലുമായിട്ടായിരുന്നു അഖുൻസാദയുടെ ജീവിതമെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുല്ല മുജാഹിദും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇക്കാലയളവിൽ അഖുൻസാദ താലിബാൻ ‘നിഴൽ സർക്കാരിന്റെ’ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നെന്നും സബിയുല്ല പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2016 ൽ താലിബാൻ മേധാവിയായതിനു ശേഷമല്ല, 2015 ൽ ഉപമേധാവിയായപ്പോൾ തന്നെ അഖുൻസാദ കുച്‌ളക്ക് വിട്ടിരുന്നതായും സബിയുല്ല വിവരിക്കുന്നു. ‘‘അമേരിക്കയും അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും അവരുടെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഒന്നുകിൽ വധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടാനോ തുനിഞ്ഞുനടക്കുമ്പോൾ അഖുൻസാദ കുച്‌ളക്ക് പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും അവിടെ മതപഠനശാല നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?’’– സബിയുല്ല മുജാഹിദ് ചോദിച്ചു.

∙ മനുഷ്യബോംബാകാൻ സ്വന്തം മകൻ

മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദയയ്ക്കു അമേരിക്കയോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. 2017 ജൂലൈയിൽ, അഖുൻസാദ താലിബാന്റെ മേധാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത്, ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദക്ഷിണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെൽമന്ദ് പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു ചാവേറാക്രമണം നടന്നു. അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന 23കാരൻ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം, പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ ലഷ്കർഗാഹിനു വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗെരഷ്ക് നഗരത്തിലെ അഫ്ഗാൻ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. ഹാഫിസ് ഖാലിദ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ട ഈ ചാവേർ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല, അഖുൻസാദയുടെ സ്വന്തം മകൻ.

പിതാവ് സംഘടനയുടെ മേധാവിയാകുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ചാവേറായി ‘എൻറോൾ’ ചെയ്ത അബ്ദുർ റഹ്മാൻ, പക്ഷേ അഖുൻസാദയുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് അതിനു തയാറായതെന്നും വളരെ നേരത്തെതന്നെ ഒരു ആക്രമണത്തിനു തുനിഞ്ഞതെന്നുമാണ് താലിബാൻ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. പല മുൻ മേധാവികളുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചാവേറാക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു താലിബാൻ മേധാവിയുടെ മകൻതന്നെ ചാവേറായി മാറിയത്. ഇത്തരത്തിൽ, യുഎസിനെ തോൽപിക്കാൻ സ്വന്തം മകനെത്തന്നെ മനുഷ്യബോംബായി ചിതറിത്തെറിക്കാൻ അയച്ച നേതാവാണ് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പരമോന്നത നേതാവാകുന്നത്.

‘താലിബാൻ 2.0’ ൽ അഖുൻസാദയുടെ പങ്ക്?

2016 ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അഖ്തർ മൻസൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് താലിബാൻ മേധാവിയായി അഖുൻസാദ വരുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ, ഒരു ‘സമവായ’ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് അഖുൻസാദയെ മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മുല്ലാ മുഹമ്മദ് ഒമറിന്റെ മകൻ മുല്ലാ മുഹമ്മദ് യാക്കോബ്, മുജാഹിദീൻ കമാൻഡർ ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ മകൻ സിറാജുദീൻ ഹഖാനി എന്നിവരെയായിരുന്നു അവസാനനിമിഷം വരെ ‘അമീർ’ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ മുഹമ്മദ് യാക്കോബിന്റെ പ്രായക്കുറവും 2008ൽ കാബൂളിലെ ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് യുഎസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത് സിറാജുദീൻ ഹഖാനിക്കും താലിബാൻ മേധാവിയാകുന്നതിൽ വിലങ്ങുതടിയായി. മുഹമ്മദ് യാക്കോബാണ് അഖുൻസാദയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചത്. മേധാവി സ്ഥാനത്ത് മുല്ലാ ഒമറിന്റെ പാത തന്നെയാണ് അഖുൻസാദയും പിന്തുടരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് താലിബാൻ ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അഖുൻസാദ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലും അതു വ്യക്തമായിരുന്നു.

മുല്ലാ ഒമർ, ജലാലുദ്ദീൻ ഹഖാനി എന്നിവരുടെ ചിത്രം. കാബൂളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (Aamir QURESHI / AFP)

താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം അന്നാണ് ആദ്യമായി അഖുൻസാദയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നത്. ‘‘രാജ്യത്തെ ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങളും ശരിഅത്ത് നിയമങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ താലിബാൻ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർ എക്കാലവും പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ ജനത്തിനും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.’’ – ഇതായിരുന്നു അഖുൻസാദയുടെ വാക്കുകൾ. രാജ്യത്ത് ശരിഅത്ത് നിയമം നടപ്പാക്കാൻ താലിബാൻ പ്രതിജ്ഞബദ്ധമാണെന്നാണ് 1996 ൽ ഭരണംപിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുല്ലാ ഒമർ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് രാജ്യത്തു നടന്നതാകട്ടെ കിരാത വാഴ്ചയും.

ഓഗസ്റ്റ് 15ന് കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നതും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും തടയില്ലെന്നും ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്നതു നിഷ്കർഷിക്കുമെന്നുമാണ് താലിബാൻ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. ഇനി വരുന്നത് പുതിയ താലിബാനാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അനുവാദമില്ലെന്നതുൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പലതും നിഷേധിക്കുന്ന ‘താലിബാനിസം’ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനു പ്രധാന കാരണം ശരിഅത്ത് നിയമം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു മതപണ്ഡിതനാണ് അവരുടെ പരമോന്നത നേതാവാകുന്നത് എന്നതുതന്നെയാണെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

താലിബാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ഇടക്കാല സർക്കാരിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും യുഎസിന്റെയും ഭീകരപ്പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രധാന നേതാവ് മുല്ലാ ഹിബത്തുല്ല അഖുൻസാദ മാത്രമാണ്. ഒരു മതപണ്ഡിതനെന്ന നിലയിലുള്ള അഖുൻസാദയുടെ നിലപാടുകളും മിതമായ സംസാരവും താലിബാനുള്ളിലെ വിമത വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെക്കുറവ് ഭരണപരിചയവും വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനത്തിന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു സർക്കാരിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുക എന്നത് അഖുൻസാദയ്ക്ക് തികച്ചും വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും.

താലിബാന്റെ പരമോന്നത അധികാര കേന്ദ്രമായ റെഹ്ബാരി ശൂറയാണ് ഭരണചക്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മേധാവിയായ മുല്ലാ മുഹമ്മദ് ഹസൻ അഖുന്ദാണ് ഇടക്കാല സർക്കാരിലെ പ്രധാനമന്ത്രി. 1996–2001 ഭരണസമയത്ത് സർക്കാരിനെ നയിച്ച മുല്ലാ ഒമർ തന്നെയായിരുന്നു റെഹ്ബാരി ശൂറയുടെയും മേധാവി. അതിനാൽ തന്നെ ഭരണം പൂർണമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ അന്ന് ഒമറിനു സാധിച്ചു. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം വീണ്ടും ഭരണത്തിലേറി, പരമോന്നത നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് അഖുൻസാദ എത്തുമ്പോൾ അതുപക്ഷേ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാകാനാണ് സാധ്യത. രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക, നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ റെഹ്ബാരി ശൂറയുടെ കർശന മേൽനോട്ടമുണ്ടായേക്കാം. അതല്ല, യുഎസിനോട് അവസാനിക്കാത്ത പക മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അഖുൻസാദ, താലിബാന്റെ പൂർണനിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് കിരാത നടപടികളിലേക്കു കടക്കുമോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കാലമാണ്.

English Summary: Who is Hibatullah Akhundzada whom Taliban Declared Supreme Leader of Afghanistan?