തിരുവനന്തപുരം∙ മരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആനന്ദ് സിങ്ങിന്റെ മകൾ ഭവ്യ സിങ് (16) കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണു മരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കവടിയാറിലെ ഏഴാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു വീണാണു മരണം. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ആനന്ദ് സിങ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഭവ്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: 16 year old girl falls to death from seventh floor of flat