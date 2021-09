ചൈന ഭീഷണി; ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ നൽകാൻ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഓസ്ട്രേലിയയും ബ്രിട്ടനുമായുള്ള സൈനിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ യുഎസ്. ചൈന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി മറികടക്കാൻ ആണവ അന്തർവാഹിനികളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങളാണ് യുഎസ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നൽകുക.



യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട് മോറിസൻ, ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ എന്നിവർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്. അതേസമയം, ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അന്തര്‍വാഹിനികള്‍ നല്‍കാനുള്ള ഫ്രാന്‍സിന്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഡോളറിന്റെ കരാറിന് യുഎസ് ഇടപാട് തിരിച്ചടിയാകും.

വർധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണികളെ ചെറുക്കാൻ അത്യാധുനിക ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ നിർമിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. യുഎസിന്റെ ടോംഹോക് ക്രൂയിസ് ദീർഘദൂര മിസൈലുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ലഭിക്കുക. ഇന്തോ–പസഫിക്ക് മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട് മോറിസൻ പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാവരുടേയും ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Australia to get nuclear submarine in new alliance with US, UK