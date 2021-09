പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ജന്മദിനം: വെള്ളിയാഴ്ച 2 കോടി പേർക്ക് വാക്സീൻ

പാലക്കാട്∙ വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ‍ാട്ടാകെ രണ്ടു കേ‍ാടിപേ‍ർക്ക് കേ‍ാവിഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനായി ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാനും വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരെ വാർഡുതലത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കാനും 10 ലക്ഷം ആരോഗ്യസന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയാണു ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ 40,000 പേർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരുദിവസം രണ്ടുകേ‍ാടി ആളുകൾക്കു വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതു ലേ‍ാക റെക്കോർഡായിരിക്കുമെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡേ‍ാക്ടേഴ്സ്ഡേ ദിവസം 87 ലക്ഷം പേർക്കും പിന്നീട് ഒരുകേ‍ാടി പേർക്കുമാണ് ഇതിനുമുൻപ് ഒറ്റദിവസം കൂടുതൽ വാക്സീൻ നൽകിയത്. നാളെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാഘേ‍ാഷത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായാണ് 2 കേ‍ാടി എന്ന ലക്ഷ്യം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്നറിയുന്നു.

കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ പാർ‌ട്ടിപ്രവർത്തകരും സേവാഭാരതിയും ഉൾപ്പെടെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ആവശ്യത്തിലധികം വാക്സീൻ കഴിഞ്ഞദിവസം എത്തിച്ചതായി പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നു. ആദ്യ ഡേ‍ാസ് എടുക്കാത്തവരെയും രണ്ടാം ഡേ‍ാസിനു സമയമായവരെയും വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുമെന്നു ക്യാംപെയിൻ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള അഡ്വ.എസ്.സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് 50 പേരെയെങ്കിലും വാക്സീൻ എടുപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി മണ്ഡല, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഉപസമിതികൾ നേരത്തേ മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ആദിവാസി–പിന്നാക്ക മേഖലകൾ, നഗര ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വനിതകൾ, കിടപ്പുരേ‍ാഗികൾ, മറ്റു ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ എന്നിവരിൽ വാക്സീൻ എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്കു മുൻഗണന നൽകിയാണ് പ്രവർത്തനം. ഭയവും ആശയപരമായ വിയേ‍ാജിപ്പും കാരണം വാക്സീൻ എടുക്കാതെ നിൽക്കുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കേ‍ാവിഡിന് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ നിലവിൽ വാക്സീനുകൾക്കേ കഴിയൂവെന്ന ബോധവൽക്കരണവും നടത്തും.

