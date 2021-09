കൊല്ലത്ത് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; എൻജിനീയർക്ക് പരുക്ക്

കൊല്ലം ∙ ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി പ്രതിദിനം 7 ടണ്ണിൽനിന്നു 10 ടൺ ആക്കി വർധിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ, ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഉഗ്ര ശബ്ദത്തിന്റെ ആഘാതത്തെത്തുടർന്നു പ്രോഡക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ എൻജിനീയർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. വൈകിട്ടാണു സംഭവം. കമ്പനിയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നു ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ ടാങ്കറിൽ നിറച്ചു നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഉൽപാദന ശേഷി വർധിപ്പിച്ചതോടെ സിലിണ്ടറുകളിലും നിറച്ചു വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതനുസരിച്ചു സിലിണ്ടറുകളിൽ ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കാനാവശ്യമായ കംപ്രസർ കമ്പനിയിലെത്തി. ഇതു സ്ഥാപിച്ചു കൈമാറുന്ന ചുമതല സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കു നൽകിയിരുന്നു. ഈ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ സിലിണ്ടറുകളിൽ പരീക്ഷണാർഥം ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഉഗ്ര ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ കംപ്രസർ സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി കെഎംഎംഎല്ലിനു കൈമാറുന്നതിനാണു പദ്ധതിയെന്നും കമ്പനിക്കു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരില്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനത്തെയും ബാധിക്കില്ല. സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെഎംഎംഎല്ലിൽ പൂർത്തിയായ 2 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച 3:30ന് കമ്പനി അങ്കണത്തിൽ നടക്കും. ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ ഉൽപാദന ശേഷി ദിനംപ്രതി 7 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 10 ടണ്ണായി വർധിപ്പിച്ച പദ്ധതി മന്ത്രി പി. രാജീവും കമ്പനിയുടെ യൂണിറ്റ് 400ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത ഹോട്ട് ബാഗ് ഫിൽട്ടർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലും നിർവഹിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പങ്കെടുക്കും. ഡോ. സുജിത് വിജയൻ പിളള എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.



English Summary : The compressor exploded just one day before the inauguration of the liquefied oxygen plant