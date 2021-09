ലക്ഷ്യമിട്ടത് 1993ലെ മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ ആക്രമണം; മുഖ്യസൂത്രധാരനായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ്​

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് പിടികൂടിയ ഭീകരര്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് 1993 മുംബൈ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് സമാനമായ ആക്രമണം. ഒരേ സമയം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി.വിദേശത്തുള്ള മുഹമ്മദ് ഉസൈദുര്‍ റഹ്മാന്‍ എന്ന വ്യക്തിയാണ് മുഖ്യ ആസൂത്രകന്‍. ഇയാള്‍ക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച്ച അറസ്റ്റുചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഒസാമയുടെ പിതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഉസൈദുര്‍ റഹ്മാന്‍. ഖലിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുമായി ഇവര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും സ്പെഷൽ സെല്ലിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഡൽഹിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായി നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് ആറ് ഭീകരരെ പിടികൂടിയത്. ജാൻ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് (സമീർ–47), ഒസാമ (22), മൂൽചന്ദ് (47), സീഷാൻ ഖമർ (28), മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ (23), മുഹമ്മദ് അമിർ ജാവേദ് (31) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും 1.5 കിലോ ആർഡിഎക്സ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഭീകരരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ഡൽഹി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

