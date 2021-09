കനയ്യ കുമാര്‍ കോൺഗ്രസിലേക്ക്?; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റും സിപിഐ നേതാവുമായ കനയ്യ കുമാര്‍ ഉടൻ കോണ്‍ഗ്രസിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന് സൂചന. ചൊവ്വാഴ്ച മുതിര്‍ന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കനയ്യ കുമാര്‍ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കനയ്യ കുമാറിനൊപ്പം ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ബിഹാറിലെ സിപിഐ നേതൃത്വവുമായി കനയ്യ അത്ര സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല. സിപിഐ സംസ്ഥാന ഓഫിസ് സെക്രട്ടറി ഇന്ദുഭൂഷണെ കനയ്യയുടെ അനുയായികൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്ന സിപിഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ കനയ്യയെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. സിപിഐ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജയുമായും കനയ്യ കുമാർ അകൽച്ചയിലാണ്. യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരനായ കനയ്യയെ പാർട്ടിയിലെത്തിച്ചാൽ നേട്ടമാകുമെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Kanhaiya Kumar meets Rahul Gandhi, likely to join Congress; Jignesh Mevani in touch too