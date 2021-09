ഗുജറാത്തില്‍ രൂപാണിയുടെ മന്ത്രിമാരും പുറത്ത്; മന്ത്രിസഭയ്ക്കു പുതിയ മുഖം

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുമതലയേറ്റ പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ യോഗം വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടു ചേരും. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നാണ് പുതിയ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നു പിന്നീടു തീരുമാനിക്കും. 24 പുതിയ മന്ത്രിമാരാണു ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. വിജയ് രൂപാണി മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെയെല്ലാം മാറ്റിയാണ് ബിജെപി പുതിയ നേതാക്കൾക്കു ചുമതല നൽകിയത്.

സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ എതിർപ്പിനിടെ, സംസ്ഥാനത്ത് ‘പുതിയ’ സർക്കാരിന്റെ ഭരണം ഏതു രീതിയിലുള്ളതാകുമെന്നു കണ്ടറിയണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൽ പുതിയ പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വിജയ് രൂപാണി പട്ടേലിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു.

പഴയ മന്ത്രിസഭ പൂർണമായും പൊളിച്ചപ്പോൾ പുറത്താകുന്ന മന്ത്രിമാരില്‍നിന്ന് എതിർപ്പുകളുണ്ടായി. ഇതാണു സത്യപ്രതിജ്ഞ വൈകിച്ചത്. മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ‘തുടർച്ചയില്ലാ നയമാണ്’ ബിജെപി നേതൃത്വം ഗുജറാത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. നേരത്തേ ബുധനാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുമെന്ന രീതിയിലാണു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാൽ പിന്നീടു സത്യപ്രതിജ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി. ഇതിനു കാരണമെന്താണെന്നു ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഇന്നലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചത്.

മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദി, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജിതു വഖാനി ഉൾപ്പെടെ 24 മന്ത്രിമാരാണു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. 10 ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും 14 സഹമന്ത്രിമാരുമാണു മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആകെ 25 മന്ത്രിമാർ.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ

1. രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദി

2. ജിതു വഖാനി

3. ഋഷികേശ് പട്ടേൽ

4. പൂർണേഷ് മോദി

5. രാഘവ്ജി പട്ടേൽ

6. കനുഭായ് ദേശായി

7. കിരിത്‍സിൻഹ് റാണ

8. നരേഷ് പട്ടേൽ

9. പ്രദീപ് പാർമർ

10. അർജുന്‍സിൻഹ് ചൗഹാൻ

English Summary: New Gujarat Cabinet has no Minister who served in Rupani administration