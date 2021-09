പാർട്ടിക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണം; ഹരിത നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ല

മലപ്പുറം∙ മുസ്ലിംലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയ ഹരിത മുന്‍നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തുറന്നുപറഞ്ഞെങ്കിലും, പാര്‍ട്ടിയില്‍ അടിയുറച്ച് നില്‍ക്കുമെന്ന് നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് നടപടി വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്. എന്നാൽ ഹരിതയെ പിന്തുണച്ച് നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ച കൂടുതൽ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വന്നേക്കും. എംഎസ്എഫിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.പി ഷൈജലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയിരുന്നു.



അതേസമയം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഹരിത നേതാക്കളെ അധിക്ഷേപിച്ചതായി അറിയില്ലെന്ന് എം.കെ മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് വ്യവസ്ഥ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ ഇടപെട്ട് തിരുത്തിയെന്നതും ശരിയല്ല. ഹരിത മുന്‍ നേതാക്കളുമായി ഇനി ചര്‍ച്ച വേണോയെന്ന് പാര്‍ട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും തല്‍ക്കാലം പാര്‍ട്ടി തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് താനെന്നും മുനീര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: The Muslim League will not take action against former 'haritha' leaders.