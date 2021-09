‘സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ചിലതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ’

മലപ്പുറം ∙ സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ചിലതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണെന്നും ചർച്ചയിലൂടെ ഇതു പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി കെ.രാജൻ. കേരള കോൺഗ്രസ് എം വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.ജെ. ദേവസ്യ സിപിഐയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് കത്തയച്ച സംഭവത്തിൽ പൊന്നാനി മാറഞ്ചേരിയിൽ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജൻ.

കാനം–ഇസ്മയിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോര് മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിപിഐ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുകയാണെന്നു കാണിച്ച് കെ.ജെ. ദേവസ്യ കാനം രാജേന്ദ്രന് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യാത്ത രേഖകൾ‍ പലതും മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്നു ധാരണയില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടി ചേർത്തു. മുന്നണിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഇടതു മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അപചയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനാണന്നും മന്ത്രി കെ.രാജൻ മാറഞ്ചേരിയിൽ പറഞ്ഞു.

