സഹോദരിമാരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിരി വെട്ടം; 30 വർഷത്തിനു ശേഷം വൈദ്യുതിയെത്തി

കൊച്ചി∙ നീണ്ട 30 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കലൂർ നോർത്ത് ജനത തെക്കേകാത്തുള്ളി വീട്ടില്‍ വൈദ്യുതി വെളിച്ചമെത്തി. പള്ളിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുളകറ്റി ഇത്രനാളും ജീവിച്ച സീതയുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരി കുഞ്ഞുമണിയുടെയും മുഖത്തു സന്തോഷത്തിരി തെളിഞ്ഞു. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻകൈ എടുത്തു വയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്നു രാവിലെ പത്തു മണിയോടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയത്.



പാലാരിവട്ടം പ്രദേശത്ത് ആദ്യം വൈദ്യുതി എത്തിയ വീടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വേലുവിന്റെ വീട്. കെ.യു. വേലുവിന്റെ ഏഴു മക്കളിൽ രണ്ടുപേരാണ് സീതയും കുഞ്ഞുമണിയും. പിന്നീട് ബില്ലടയ്ക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നു കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വന്നതോടെ ഇവർ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നതു തുടർന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ ഓൺലൈനിലൂടെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ ഇവിടെ വൈദ്യുതി നൽകാൻ കലക്ടർ കെഎസ്ഇബിയോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചു ജീവനക്കാരെ ഇവിടെ നിയോഗിച്ച് വയറിങ് പൂർത്തിയാക്കി വൈദ്യുതി നൽകുകയായിരുന്നു. കലൂർ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ എ.കെ. അജികുമാറും ഓവർസിയർ എസ്.എ. ഫിതറും നേരിട്ടെത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ കുഞ്ഞുമണി വൈദ്യുതിയിൽ അപകടത്തിൽ പെടതാരിക്കാൻ ഉയർത്തി സ്വിച്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും തൽക്കാലും പ്ലഗ് പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

സൗജന്യ പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തിയാണ് ഇവർക്കു വൈദ്യുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അധിക വൈദ്യുതിക്കു പണം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനു സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നു സ്ഥലം എംപി ഹൈബി ഈഡനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതി നൽകിയതിനു പുറമേ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ നൽകുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സൗജന്യ റേഷനും വൈകാതെ എത്തും



സഹോദരിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതവാർത്തയറിഞ്ഞ് എറണാകുളം സിറ്റി റേഷനിങ് ഓഫിസർ ജോസഫ് ജോർജ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ സ്ഥിതി നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ജില്ലാ ഓഫിസർക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ഓഫിസർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസിനും റിപ്പോർട്ടു കൈമാറി. അവിടെ നിന്നു അനുമതി ആയാൽ ഉടൻ അന്ത്യോദയ അന്യയോജന പദ്ധതി പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡ് അനുവദിക്കും. എല്ലാ മാസവും 35 കിലോ റേഷനരി സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.



നഗരമധ്യത്തിൽ സഹോദരിമാർ ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ നായ്ക്കൾക്കൊപ്പം ദുരിത ജീവിതം നയിച്ചത് കേരളം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. വാർത്തയറിഞ്ഞ് ഇവർക്കു സഹായവുമായി നിരവധിപ്പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതുവരെ ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : After 30 years Seetha and Kunjumani's house got electricity connection