ഞാൻ ജോലിതിരക്കിൽ, രാജ് കുന്ദ്ര എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു: ശിൽപ ഷെട്ടി

മുംബൈ∙നീലചിത്ര നിർമാണ കേസിൽ വ്യവസായിയും നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ ഭർത്താവുമായ രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 1400 പേജ് വരുന്ന കുറ്റപത്രമാണ് മുബൈ പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ മൊഴിയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താൻ ജോലിത്തിരക്കിലായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമാണ് ശിൽപ മുംബൈ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്.

ബോളിഫെയിം, ഹോട്ട്ഷോട്ട്സ് എന്നീ ആപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 2015ലാണ് വിയാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടക്കകാലത്ത് ഞാനും ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജിവച്ചു–ശിൽപ പറയുന്നു.

രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്ക് പുറമെ, വിയാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐടി തലവൻ റയാൻ തോർപെ, യഷ് താക്കൂർ, പർദീപ് ബക്ഷി എന്നിവർക്കെതിരെയുമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഷിനെയും പർദീപിനെയും പിടികൂടാനുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നടി ഷെർലിൻ ചോപ്ര ഉൾപ്പെടെ 43 പേരുടെ സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Shilpa Shetty Said "Was Busy, Didn't Know What Raj Kundra Was Upto": Cops