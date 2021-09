യുപിയിൽ ജയിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് പറഞ്ഞത് 3 കാര്യം; ആ പ്രസംഗവും യോഗിയുടെ തന്ത്രം?

ന്യൂഡൽഹി∙ ആദ്യം മുഖം മിനുക്കൽ, പിന്നെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചണ്ഡ പ്രചാരണം, പിന്നീട് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം- യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അജൻഡ ബിജെപി കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥടക്കമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ, ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അതിനു തെളിവാകുന്നു. ‘അബ്ബാജാൻ’ (മുസ്‌ലിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്ന ഉർദുവാക്ക്) എന്നു വിളിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ മുൻപു റേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും രാമക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കുന്നതും കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി പിൻവലിക്കുന്നതും വർഗീയമാണെങ്കിൽ താൻ വർഗീയവാദിയാണെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്വതന്ത്രദേവ് സിങ്ങിന്റെയും പ്രസംഗം വരുംനാളുകളിൽ പ്രചാരണം ഏതു വഴിക്കു പോകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ യുപി ഭരണം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപിക്കുമെന്നും യോഗി ചോദിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചില അധോലോക നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ അടുത്തയിടെ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നതിനെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു ഇത്. കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ യുപിയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധമുയർന്നപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ആശുപത്രിക്കിടക്കകൾ കിട്ടാത്തതിന്റെയും ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തതിന്റെയും പേരിൽ ബിജെപി നേതാക്കളിൽനിന്നുതന്നെ വിമർശനമുയർന്നു. യോഗിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയ മുൻ കേന്ദ്രതൊഴിൽമന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാങ്‌വറിന് സ്ഥാനചലനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



സന്തോഷ് ഗാങ്‌വർ. 2014ലെ ചിത്രം. AFP PHOTO/Prakash

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സന്ദർഭോചിതമായി നേതൃമാറ്റം നടത്തിയ ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം യുപിയിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി അടുപ്പമുള്ള ചിലരെ യുപി മന്ത്രിസഭയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യോഗി കാണിച്ച വൈമനസ്യവും ചർച്ചകളിലുയർന്നു. കേന്ദ്രപ്രതിനിധികളും ആർഎസ്എസ് ഉന്നത നേതാക്കളും പലവട്ടം ലക്നൗവിലെത്തി. പിന്നീട് ആർഎസ്എസിന്റെയും സന്യാസി സമൂഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് യോഗി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പാർട്ടിയിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.



അതിനു ശേഷം ആർഎസ്എസ് ഉന്നതതല യോഗം തുടർന്ന്, മൂന്നു ഘട്ടമായി യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഒരുക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം മുഖം മിനുക്കലും അതിന്റെ പ്രചാരണവും പിന്നീട് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂന്നിയുമുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയുമാണ് തയാറാക്കിയിരുന്നത്. അതു പ്രകാരം പ്രമുഖ ദേശീയ പത്രങ്ങളിൽ നിരന്തരം യുപി സർക്കാരിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് രാജ്യത്താദ്യമായി 10 ലക്ഷം രൂപ യുപി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ മൂർച്ച കുറയ്ക്കാൻ ഇതിടയാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



പിന്നീട് എല്ലാ തലങ്ങളിലെയും ബിജെപി നേതാക്കൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തി. ആദ്യത്തെ പാളിച്ചകളിൽനിന്നു പാഠമുൾക്കൊണ്ട് സർക്കാരും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്സീൻ വിതരണവും ഊർജിതമാക്കി. മോദി സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിലുൾപ്പെട്ട പുതിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആഴ്ചയോളം നീണ്ട പദയാത്രകൾ നടത്തി യുപി സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പ്രചാരണവും നൽകി.



യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

ആരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘അബ്ബാജാൻ’ പ്രയോഗം?

അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ എതിരാളിയാകാനിടയുള്ള സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ‘അബ്ബാജാൻ’ പ്രയോഗം. നേരത്തേയും എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പിതാവ് മുലായം സിങ് യാദവിനെ ‘അബ്ബാജാൻ’ എന്നു പരാമർശിച്ചിരുന്നു. പിതാവിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേപടി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അഖിലേഷും പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിലാണ് ‘അബ്ബാജാൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് 2017നു മുൻപ് റേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അന്ന് ബംഗ്ലദേശിലേക്കും നേപ്പാളിലേക്കുമായിരുന്നു റേഷൻ പോയിരുന്നതെന്നും ബിജെപി സർക്കാർ വന്ന ശേഷമാണ് റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതെന്നും യോഗി പറ​​ഞ്ഞു. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും ബിഎസ്പിയും കോൺഗ്രസും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് കൊണ്ടുനടന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ഭീകരന്മാർക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും യോഗി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സ്വതന്ത്രദേവ് സിങ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മഹിളാ മോർച്ചയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സ്വതന്ത്രദേവ് സിങ് കോൺഗ്രസ്, എസ്പി നേതാക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ പേടിക്കുന്നവരും ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് എന്നു വിളിക്കാൻ മടിക്കുന്നവരുമാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്നൗവിലെ യോഗത്തിലാണ്, രാമക്ഷേത്രത്തെയും കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച 370–ാം വകുപ്പു റദ്ദാക്കുന്നതിനെയും അനുകൂലിക്കുന്നതു വർഗീയതയാണെങ്കിൽ താൻ വർഗീയവാദിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ഭഗവാൻ രാമനിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധി സന്യാസിമാർക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തു. സോണിയ ഗാന്ധി ശ്രീരാമനുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബിജെപി ഉള്ളതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം നടക്കുന്നതെന്നും അതു പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബിജെപി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളും യുപിയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപി പ്രചാരണം ഏതു വഴിക്കു നീങ്ങുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗത്തിലെ തീവ്രനിലപാടുകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 19ന് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ നാലരവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. അടുത്ത ദിവസം എല്ലാ ബിജെപി എംഎൽഎമാരും തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.



കളം പിടിക്കാൻ ഒബിസി രാഷ്ട്രീയവും



സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ഒബിസി പട്ടിക തയാറാക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന 127–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളുന്നയിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്ന പ്രതിപക്ഷവും ഈ ബില്ലിനോട് സഹകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ലോക്സഭ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത്.



ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച ബിജെപി അംഗങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെ അധികാരത്തിനായി ഏറ്റവുമധികം പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടത്. മണ്ഡൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയത് തങ്ങൾ പിന്തുണച്ച സർക്കാരായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവടക്കം ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ യുപിയിൽ 39 ജാതികളെ ഒബിസി പട്ടികയിലുൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗി സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതും ബിജെപി ഉന്നമിടുന്നതെന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ഭൂപേന്ദർ യാദവ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

39ൽ 24 ജാതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സർവേ പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി 15 ജാതിവിഭാഗങ്ങളളുടെ സർവേയും വൈകാതെ പൂർത്തിയാക്കി ഒബിസി ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെടുത്തും. ബുട്ടിയ, അഗ്രഹാരി, ക്ഷത്രിയ രാജ്പുത്, ദോസർ വൈശ്യ, മുസ്‌ലിം ഭട്ട്, കേസർവാനി വൈശ്യ, അയോധ്യവാസി വൈശ്യ, ഹിന്ദു കായസ്ഥ, മുസ്‌ലിം കായസ്ഥ, ജയ്സ്വർ രാജ്പുത്, രുഹേല, ബൻവാൽ, കമൽപുരി വൈശ്യ, ഭട്ട്, ഹിന്ദു ഭട്ട്, മുസ്‌ലിം ഭട്ട്, മേഹർ വൈശ്യ, ഭഗ്‌വാൻ തുടങ്ങിയ ജാതികൾക്കെല്ലാം പുതിയ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകും.



യുപിയിലെ വോട്ടർമാരിൽ 50% ഒബിസി വിഭാഗക്കാരാണ്. 23% ദലിതരും 13% ബ്രാഹ്മണരും യുപിയിലെ വോട്ടർമാരിലുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിലെല്ലാം ഒരുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള ഏക പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ബിജെപിയാണ്. ഒബിസി വോട്ടുകളാണ് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെയും ബലം. ജാതി രാഷ്ട്രീയവും വിദ്വേഷവും യുപി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. സംവരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിച്ചു പോയ ജാതി വോട്ടുകളെയെല്ലാം രാമക്ഷേത്രമെന്ന വലിയ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ കുടയ്ക്കു കീഴിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനായതാണ് നേരത്തേ ബിജെപിക്ക് യുപിയിൽ വൻ വിജയം നൽകിയത്. ഇത്തവണ അതിനൊപ്പം ഒബിസി സംവരണമെന്ന ആയുധം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്.



English Summary: BJP Leaders Recent Speeches Reveal What is Their Strategy for 2022 UP Assembly Elections