ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണു യുഎസും യുകെയും. സഖ്യത്തിലൂടെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആണവ അന്തർവാഹിനികളടക്കം സ്വന്തമാക്കാനാകും. AUKUS എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ ഉടമ്പടിയിലൂടെ മേഖലയിലെ ചൈനയുടെ മേധാവിത്വത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള എട്ട് അന്തർവാഹിനികളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അഡ്‍ലെയ്ഡിൽ നിർമിക്കുക.

അടുത്ത 18 മാസം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും രൂപഘടന, സാങ്കേതിക വിദ്യാ കൈമാറ്റം, നിർമാണം, പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയ, യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി നേരത്തേ സഖ്യത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘പുതിയ സഖ്യ’ത്തിൽനിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണു നയതന്ത്ര മേഖലയിലെ വിലയിരുത്തൽ. യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവരുമായി ‘ക്വാഡ്’ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാഷിങ്ടൻ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണു വിവരം. പ്രതിരോധ, നയതന്ത്ര സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും അടുത്തിടെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ– യുഎസ്– യുകെ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയ– യുഎസ്– യുകെ സഖ്യം ചൈനയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇൻഡോ– പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയെ നിലയ്ക്കു നിർത്താനാണു ഓസ്ട്രേലിയയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡും പുതിയ സഖ്യവും രണ്ടായി തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകുമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇവ ഒരുമിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിദഗ്ധർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയെ തയാറാക്കുകയാണ് പുതിയ സഖ്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കാർനെജ് സർവകലാശാല സീനിയർ ഫെല്ലോ ആഷ്‍ലി ടെല്ലിസ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആണവ അന്തർവാഹിനികള്‍ മികച്ചൊരു നിക്ഷേപമാണെന്നും ആഷ്‍ലി അവകാശപ്പെട്ടു.

സഖ്യകക്ഷികൾ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കും നല്ലതാണെന്ന് ഒബ്സർവർ റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടർ രാജേശ്വരി പിള്ള രാജഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയ ശക്തരാകുന്നത് സഖ്യരാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യും. ചൈനയാണു ഭയക്കേണ്ടത്. വരും നാളുകളിൽ മേഖലയിൽ മത്സരം വർധിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത നീക്കമെന്നാണു സഖ്യത്തെ ചൈന വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മേഖലയിലെ ആയുധ കിടമത്സരം കൂട്ടാനെ ഇത് ഉപകരിക്കൂവെന്നും ചൈന വിമർശിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നീക്കം ഫ്രാൻസിനും പിടിച്ചിട്ടില്ല. 2016ൽ അന്തർവാഹിനികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രാൻസുമായി കോടികളുടെ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഈ കരാർ ഒഴിവാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ പുതിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫ്രാൻസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Australia-UK-US pact could be good news for India