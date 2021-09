പനമരം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതി അയൽവാസി അർജുൻ തന്നെ; അറസ്റ്റ്

മാനന്തവാടി∙ പനമരം നെല്ലിയമ്പം വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച അർജുൻ തന്നെയാണ് പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രദേശവാസിയുടെ മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചതിനും അർജുനെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊല്ലപ്പെട്ട റിട്ട. അധ്യാപകരായ കേശവന്റെയും ഭാര്യ പത്മാവതിയുടെയും അയൽവാസിയാണ് അർജുൻ. ബെഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അർജുൻ ലോക്ഡൗൺ സമയത്താണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. കോവിഡിൽ ജോലി പോയതോടെ നാട്ടിൽ കൂലിവേല ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മോഷണം ആയിരുന്നു അർജുന്റെ ഉദ്ദേശം. വൃദ്ധദമ്പതികളെ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഇരുവരെയും കുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മോഷണം നടത്താതെ അവിടെ നിന്നും പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 10ന് രാത്രിയിലാണ് വൃദ്ധദമ്പതികൾ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ മുന്നൂറോളം പേരെ മാനന്തവാടി പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ മാസം 10നാണ് അർജുനെ മാനന്തവാടി ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയും വസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച എലിവിഷം കുടിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Defendant arrested in murder of elderly couple in Wayanad Panamaram.