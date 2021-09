ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ 'കഥ' എഴുതിയാല്‍ ഇനി 'എഡിറ്റര്‍' ഡിഡി; സാഹിത്യ നിലവാരം നോക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എഴുത്തുകാർ ഇനി സാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാണോയെന്നു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ (ഡിഡി) വിധിയെഴുതും. സാഹിത്യ കൃതികളുടെ മൂല്യം ഡിഡി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമെ അവ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നൽകാവൂ എന്നു വ്യക്തമാക്കി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ ഇറക്കി. വകുപ്പു മേധാവിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കലാ, സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്താമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട്.



പ്രതിഫലം വാങ്ങുകയോ സർക്കാർ നയത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് കലാപ്രവർത്തനത്തിന് അനുമതി നൽകുക. ടിവിയിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ അനുമതി ലഭിക്കും. ഇതിനിടെയാണു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇത്തരമൊരു നിർദേശം. ഡിഡിമാർക്ക് ഇപ്പോൾതന്നെ സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കനത്ത ജോലിഭാരമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഈ പണി കൂടി വരുന്നത്. സാഹിത്യകൃതികളുടെ നിലവാരം അളക്കാൻ ഡിഡിമാർക്ക് എന്തു യോഗ്യതയാണുള്ളതെന്നു വ്യക്തമല്ല.



സാഹിത്യ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം പകർപ്പ് കൂടി ഡിഡിക്കു നൽകണമെന്നു സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. സാഹിത്യസൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാണോയെന്നു ഡിഡി പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷമെ അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപേക്ഷകൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ വിലാസത്തിലാണു നൽകേണ്ടത്. അതിനൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകൾ ഡിഡി മുഖാന്തരം മാത്രമെ സമർപ്പിക്കാവൂ. അതു വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഡിഡി വ്യക്തമായ ശുപാർശ നൽകണം.



കലാ, സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തന മേഖല വ്യക്തമാക്കണം.‌ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനു വിധേയമായി കലാ, സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ധാരാളം അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ യഥാവിധി പരിശോധിക്കാതെ വിവിധ ഓഫിസുകളിൽനിന്നു സമർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പലതും മടക്കി നൽകേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. ഇതുമൂലം സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതു വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്നു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.



