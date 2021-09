നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉഗ്രൻ ടർഫ്, ട്രാക്ക്, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ; കേരളത്തിലെവിടെ ഈ സൂപ്പർ സ്കൂൾ?

25 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അഞ്ച് ലൈൻ നീന്തൽക്കുളം, സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ആറു ലൈൻ 200 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്; നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇത്രയും സൗകര്യം എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നെറ്റി ചുളിയും. എന്നാൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറളി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളാണെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതം ആനന്ദത്തിനു വഴി മാറും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പി.എൻ.അജിത്, വി.എസ്.സന്ധ്യ, എം.വി.രമേശ്വരി, എം.ഡി.താര, വി.വി.ജിഷ, പി.മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, കെ.ടി. നീന എന്നീ കായികതാരങ്ങളെ രാജ്യത്തിനു നൽകിയ പറളി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതു വരെയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ്.

ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിനു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണു സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് ക്ലബിലെ കായികതാരങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനവും മെഡൽ കൊയ്ത്തുമാണ് പദ്ധതി അനുവദിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ചരൽക്കല്ലിൽ ഓടിയും കുന്നുകയറിയും പരിശീലനം നടത്തിയാണ് ഇവിടുത്തെ കായിക പ്രതിഭകൾ ദേശീയതലത്തിൽ മെഡലുകൾ നേടിയത്.

പറളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ. ചിത്രം: മനോരമ

സ്കൂളിൽ പരിശീലനത്തിന് അനുയോജ്യമായ മൈതാനമില്ലായെന്നത് കായിക അധ്യാപകൻ പി.ജി.മനോജും പിടിഎയും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന്, മുൻ എംഎൽഎ കെ.വി.വിജയദാസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിനു വഴി തുറന്നത്. വിജയദാസിന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റേഡിയം അനുവദിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് 1.75 ഏക്കർ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു. സർക്കാർ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 7 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കു നൽകി. കെ.വി.വിജയദാസ് അന്തരിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതികളൊന്നും മുടങ്ങിയില്ല.



പാലക്കാട് എംപിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി.‌രാജേഷിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നു ലഭിച്ച 7 ലക്ഷം രൂപ ജിംനേഷ്യത്തിനും കെ.വി.വിജയദാസിന്റെ ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപ ഹൈജംപ് ബഡിനും നേരത്തേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നീന്തൽ കുളത്തിൽ നൂറോളം കുട്ടികൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പരിശീലനത്തിനു പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും നീന്തൽ അറിയാത്തവരാണ്. നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്. ആദ്യം നീന്തൽ പഠനം, പിന്നീട് മെഡലിനുള്ള പരിശീലനം.



2004ൽ തുടങ്ങിയ മെഡൽ വേട്ട



പറളി സ്കൂൾ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുവരെ കായിക രംഗത്ത് അറിയപ്പെടാത്ത വിദ്യാലയമായിരുന്നു. 2004ൽ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ഹാമർ ത്രോയിൽ പ്രമോദ് എന്ന വിദ്യാർഥിക്കു ലഭിച്ച വെള്ളി മെഡലാണ് സ്കൂളിന്റെ ആദ്യമെഡൽ നേട്ടം. കല്ലിൽ കയർ കെട്ടിയായിരുന്നു പ്രമോദിന്റെ പരിശീലനം. 1995ൽ സ്കൂളിൽ കായിക അധ്യാപകനായി ചേർന്ന മനോജ് എരിമയൂർ സ്കൂളിലെ തന്റെ സുഹൃത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഹാമർ വാങ്ങി തുടർന്നുള്ള പരിശീലനത്തിനു സൗകര്യം നൽകി. 2005ൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മീറ്റിൽ 5000 മീറ്ററിൽ എം.വി.രമേശ്വരി സ്വർണമെഡൽ ജേതാവായി. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ജില്ല ഏഴാം സ്ഥാനവും പറളി സ്കൂൾ പതിനാലാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.



സ്‌കൂളിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്. ചിത്രം: മനോരമ

2006 മുതൽ മെഡലുകളുടെ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിച്ചു. രമേശ്വരി, എം.ഡി.താര, വി.വി.ജിഷ, പി.മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, കെ.ടി.നീന, പി.എൻ.അജിത് തുടങ്ങിയർ ദേശീയ തലത്തിൽ തിളങ്ങിയ മെഡൽ ജേതാക്കളാണ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണിവർ. 2012ൽ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ പറളിക്കു 4 സ്വർണം ലഭിച്ചു. തുർക്കിയിൽ നടന്ന ലോക സ്കൂൾ മീറ്റിൽ 3000 മീറ്ററിൽ പി.എൻ.അജിത് വെള്ളിമെഡൽ നേടി.

സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാലയമാണ് പറളി. കായിക അധ്യാപകനും പരിശീലകനുമായ മനോജ്, വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും തന്റെ വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനത്തിനു സൗകര്യം കുറവായതിനാൽ നടത്തത്തിനാണു പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ദീർഘദൂര നടത്തത്തിൽ വി.എ‍സ്.സന്ധ്യ ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവായി. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്.



ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ വിജയം



പറളി സ്കൂളിൽ പരിശീലനത്തിനു വരുന്ന കുട്ടികളിൽ അധികവും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളാണ്. ചിട്ടയോടെയുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവരെ സുവർണനേട്ടങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചത്. രാവിലെ ആറിനും വൈകിട്ട് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടുന്നതുവരെയും പരിശീലനം നടത്തും. കായികാധ്യാപകനും കൂടെയുണ്ടാകും. അവധിദിവസങ്ങളിൽ അധികസമയം പരിശീലനമുണ്ട്.

പറളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മന്ത്രി വി. അബ്ദു‌റഹ്മാൻ ട്രാക്കിനരികിൽ.

മഴയും മഞ്ഞും കായികതാരങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല. ആയിരത്തിലധികം കായിക താരങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നു പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 350ലധികം പേർ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലാണ് പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നത്. പരിശീലനത്തിന് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളാൽ സജ്ജമാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാലയം.



English Summary: How Parali HSS in Palakkad is Setting a New Model in Kerala's Sports Education